Fluminense terá retornos contra o Flamengo; veja provável escalação

O Fluminense deverá contar com retornos importantes para o clássico contra o Flamengo, no domingo (23), no Maracanã. A equipe de Fernando Diniz treinou nesta sexta-feira (21) e já tem provável escalação.

A preparação para o duelo, porém, ainda não se encerrou, já que o elenco ainda treinará neste sábado (22), véspera do encontro. Mas o trio que desfalcou por suspensão o Flu contra o Cruzeiro, na última quarta (19), volta a ficar à disposição.

Felipe Melo, Guga e Ganso estão de volta após cumprirem suspensão. Além deles, outros seis jogadores desfalcaram o time. Destes, três devem retornar aos relacionados. Marcelo, Samuel Xavier e Isaac são os mais prováveis de voltar. Enquanto Manoel e Marquinhos seguem como dúvida. André, por sua vez, é ausência novamente.

O provável Fluminense

Dessa forma, o time que pode ir a campo é: Fábio; Samuel Xavier, Marlon, Felipe Melo e Marcelo; Martinelli, Lima e Ganso; Marquinhos, Keno (Douglas Costa) e Cano (John Kennedy).

O Flu vem na 20ª posição do Campeonato Brasileiro, com apenas seis pontos. O rival de domingo, o Flamengo, vem como o líder da competição, com 21 pontos.

