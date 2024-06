Equador x Venezuela: onde assistir, escalações e arbitragem

Equador e Venezuela fazem neste sábado (22/6), às 19h (de Brasília), o primeiro jogo do equilibrado Grupo B da Copa América-2024. Será no Levi’s Stadium, em Santa Clara, na Califórnia. Os equatorianos contam c0m bom elenco. Assim, levam algum favoritismo. Mas a Venezuela está em evolução. No momento está na zona de classificação para a Copa-2026 nas eliminatórias da América do Sul. Além disso, o santista Soteldo vem fazendo a diferença para a Vinotinto.

O Grupo B ainda conta com Jamaica e México, que se enfrentarão às 22h deste sábado. Pelo regulamento da competição, os dois primeiros colocados de cada um dos quatro grupos avançam às quartas de final. A partir daí, mata-mata.

Confira aqui o Raio X do Grupo B da Copa América

Onde assistir

O canal SporTV transmite a partir das 19h (de Brasília)

Como está o Equador

O técnico Félix Sánchez Blas realizou nesta sexta-feira o último treino antes do jogo de estreia contra o venezuelanos. A imprensa acompanhou os primeiros 15 minutos. E assim como ocorreu na quinta-feira, viu o garoto Kendry Páez, que completou 17 anos em maio, entre os titulares no esquema 4-3-2-1. Dessa forma, ele formará com Sarmiento a dupla de municiadores do goleador Enner Valencia. Páez é uma das sensações da competição. Atua no Independiente del Valle, mas já está contratado pelo Chelsea (contudo, só irá à Inglaterra após completar 18 anos).

Em relação ao time, Páez não definiu o seu goleiro titular (Galíndez ou Domínguez). Afinal, vai esperar o O.K. do departamento médico para saber se Gruezo pode inciar a partida ou se fica como opção no banco. Nesse último caso, enfim, entraria João Ortiz.

Como está a Venezuela

O selecionado venezuelano chega para a Copa Amérca sem realizar amistosos preparatórios. O último, um empate com a Guatemala, em março. Mas isso foi um pedido do técnico Fernando Batista, que preferiu priorizar treinos e resguardar os jogadores de eventuais lesões. Batista vem formando um time titular base, num esquema ousado 4-3-3 e um trio ofensivo com Soteldo, Rondón e Savarino. Nada indica que fará grandes alterações na escalação.

EQUADOR X VENEZUELA

1ª Rodada do Grupo B da Copa América

Data e horário: 22/6/2024, 19h (de Brasília)

Local: Levis Stadium de Santa Clara, Califórnia (EUA)

EQUADOR: Galíndez (Domínguez); Ángelo Preciado, Félix Torres, Willian Pacho e Piero Hincapié; Joao Ortiz (Gruezo), Moisés Caicedo, Alan Franco; Kendry Páez e Sarmiento; Enner Valencia. Técnico: Félix Sánchez Bas

VENEZUELA: Rafael Romo; Alexander González, Wilker Ángel, Ferraresi e Navarro; Cristian Cásseres, José Martínez e Herrera; Soteldo, Rondón e Savarino. Técnico: Fernando Batista

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Auxiliares: Alexander Guzmán e John Alexander León (COL)

VAR: Juan Lara (CHI)

