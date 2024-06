Integrantes de organizada do Vasco cobram Pedrinho em hotel

Integrantes de uma torcida organizada do Vasco foram na noite desta sexta-feira ao hotel em que o time se concentra, na Barra da Tijuca. Eles protestaram contra o mau desempenho da equipe e tiveram uma conversa de 18 minutos com o presidente do clube, Pedrinho.

Em conversa, os torcedores exigem o afastamento de alguns jogadores, entre eles os zagueiros Léo e Maicon, o volante Galdames e o atacante Clayton. O presidente do Vasco ouviu as críticas, mas ponderou com os torcedores.

“Eu não posso expor as coisas que são feitas internamente. É por respeito a vocês, à minha função e aos atletas. O que eu tenho que fazer eu faço internamente. O que peço a vocês é que amanhã tem um jogo importante, a gente precisa ganhar. Sei que vocês vão fazer o papel de vocês, vocês enchem qualquer lugar. Vocês já tiveram algumas atitudes ontem. Daqui a pouco faltam 24 horas para o jogo. As decisões vão ser tomadas internamente. (…) Não vou fazer isso, como vou afastar jogador?”, afirmou.

Pedrinho também comentou sobre atitude dos torcedores após a derrota para o Juventude. Alguns membros de organizadas foram protestam em frente ao condomínio de alguns jogadores. Inclusive, os torcedores discutiram com o atacante Rossi, que estava dentro do carro.

“Não achei legal ir à casa dos caras, não acho maneiro ameaçar filho. Mas vocês estão lá na arquibancada se f*. Entendo vocês ficarem putos. Esses atletas que estão chegando aqui agora (no hotel) vão entrar como amanhã? A gente não é Vasco? Não quer ganhar o jogo? Reflete o que vocês querem fazer”, afirmou. Situação do Vasco

O Vasco acumula quatro jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, contando a maior goleada sofrida para o rival Flamengo. No momento, o clube tem sete pontos, e ocupa o 17º lugar na tabela.

