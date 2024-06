Grêmio x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Ainda sem poderem atuar em Porto Alegre, Grêmio e Internacional fazem o clássico gaúcho neste sábado (22), às 17h30 (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado está no meio da tabela e sonha com o G4, enquanto o Tricolor quer deixar a zona de rebaixamento.

Ao todo, os dois clubes já se enfrentaram 441 vezes, sendo que a vantagem é do Internacional, que já venceu 162 vezes. Por sua vez, o Grêmio venceu 141 jogos e aconteceram ainda 138 empates. No último jogo entre eles, válido pelo Campeonato Gaúcho deste ano, a equipe colorada venceu por 3 a 2.

Como chega o Grêmio

O Tricolor vive fase negativa e saiu de campo derrotado em seus últimos três jogos no Campeonato Brasileiro. Inclusive, a equipe busca uma recuperação e não vence desde 04 de junho, quando superou o Huachipato, em jogo válido pela Libertadores.

Além disso, o time não poderá contar com o meio-campo Pepê para o jogo, expulso ainda no 1º tempo contra o Fortaleza. Por outro lado, terá a volta do atacante Everton Galdino, exatamente por já ter cumprido suspensão. Os volantes Carballo e Du Queiroz jogaram pendurados a última partida, mas não foram advertidos e estarão à disposição para o Gre-Nal. Além deles, o Tricolor possui 8 desfalques, entre lesões e convocações à Copa América.

Como chega o Internacional

O Internacional, aliás, voltou a vencer em seu último jogo, quando conseguiu superar o Corinthians, jogando no Orlando Scarpelli. Até então, a equipe estava com dois jogos sem vitórias. Inclusive, o Inter busca as primeiras posições do Brasileirão.

Além disso, o técnico Eduardo Coudet, inclusive, conta com boa notícia. O zagueiro Vitão volta após cumprir suspensão contra o Corinthians. Quatro jogadores que estavam pendurados passaram ilesos e estarão à disposição no Gre-Nal: Wesley, Bustos, Fernando e Alario.

Entre os desfalques por lesão estão nomes como Alan Patrick, Thiago Maia e Lucca. Já as perdas para a Copa América são de nomes fundamentais ao Inter, como o goleiro Sergio Rochet e os atacantes Valencia e Rafael Borré. Em meio às negociações com o Palmeiras, Maurício, afinal, não estará à disposição.

GRÊMIO X INTERNACIONAL

11ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR)

Data-Hora: 22/06/2024 (sábado), às 17h30 (horário de Brasília)

GRÊMIO: Marchesin; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Du Queiroz, Pepê, Edenilson, Gustavo Nunes e Pavon; Nathan Fernandes. Técnico: Renato Gaúcho

INTERNACIONAL: Fabrício; Bustos, Igor Gomes, Mercado e Renê; Fernando, Bruno Henrique, Bruno Gomes e Wanderson; Wesley e Alario. Técnico: Eduardo Coudet.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA/SC)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (FIFA/MG) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-FIFA/MG)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Grêmio x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.