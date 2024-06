A Polícia Civil de São Paulo investiga a veracidade de suposta conversa envolvendo um intermediador de negócio entre Corinthians e VaideBet. As autoridades trabalham nos últimos dias em busca de respostas envolvendo supostos repasses de dinheiro através de um “laranja” pela Rede Social Media Design Ltda, empresa que intermediou o contrato.

O Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC) é o responsável pela apuração do caso. Assim, de acordo com informações da ESPN, policiais receberam o print de uma conversa de WhatsApp com indagação a respeito de uma conta bancária em que seriam supostamente repassados os valores recebidos pela “Rede Social Media Design Ltda”.

A “Neoway Soluções Integradas em Serviços Ltda”, que teria recebido transferência de R$ 580 mil em conta da Caixa Econômica Federal, seria o destino indicado.

Representantes da Polícia Civil, aliás, aguardarão a perícia das conversas a fim de eliminar a possibilidade de uma eventual manipulação.

Até o momento, a única identificação possível no print é Alex Cassundé, proprietário da “Rede Social Media Design Ltda”, empresa que também atuou na campanha eleitoral de Augusto Melo para a presidência do clube.

Além disso, fontes ligadas à investigação dão conta de que não há dirigentes do Corinthians citados nestas trocas de mensagens. Ao menos nas quais a Polícia Civil teve acesso. Novo diretor jurídico do clube, o advogado Leonardo Pantaleão é o encerregado de fazer os contatos com a Polícia Civil.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Corinthians x Vaidebet: Polícia investiga veracidade de suposta conversa de intermediador apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.