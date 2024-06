México x Jamaica: onde assistir, escalações, arbitragem

Neste sábado (22/6), às 22h (de Brasília), no NGR Stadium, em Houston, no Texas, jogam México e Jamaica. O jogo fechará a primeira rodada do Grupo B da Copa América, o mais equilibrado da competição. Os mexicanos perderam seus dois últimos amistosos, para Uruguai e Brasil, mas são muito favoritos. Afinal, a Jamaica é um fregûes histórico. Em 28 jogos, o selecionado do México venceu 20, empatou três e perdeu cinco.

O Grupo B também conta com Equador e Venezuela, que também se enfrentam neste sábado. Mas às 19h (de Brasília).

Veja aqui o Raio X do Grupo B da Copa América

Onde assistir

O canal SporTV transmite a partir das 22h (de Brasília).

Como está o México

Apesar do favoritismo, o México entra em campo sob pressão. Afinal, vem de resultados negativos (Uruguai 4 a 0; Brasil 3 a 2). Contudo, o treinador Jaime Lozano disse que aproveitou estes dois jogos e os treinos para corrigir as falhas que observou na equipe. E que o torcedor terá uma surpresa positiva diante dos jamaicanos.

“Tivemos pouco tempo para trabalhar, assim como as demais seleções. Por isso, mais do que pensar nos resultados, o que eu queria era focar pontos importantes nos jogos contra Uruguai e Brasil”, disse Lozano que tem duas dúvidas no meio de campo. Sánchez e Álvarez brigam por vagas com Pineda e Alvarado.

Como está a Jamaica

A Jamaica é treinada por Heimir Hallgrímsson, que fez sucesso levando a Islândia à Eurocopa e que ficou famoso por manter a sua profissão de dentista. Ele não terá o jogador mais valorizado do seu elenco, Bailey (do Aston Villa). Mas contará o atacante inglês naturalizado jamaicano Michail Antônio no comando do ataque. O goleador, que companheiro de Paquetá no West Ham, será a esperança de gols e de sucesso dos Reggae Boyes neste jogo.

México x Jamaica

1ª Rodada do Grupo B da Copa América

Data e horário: 22/6/2024, 22h (de Brasília)

Local: NGR Stadium, Houston (EUA)

MÉXICO: Julio Gonzalez; Jorge Sánchez, Montes, Vásquez e Arteaga; Erick Sanchez (Pineda), Alvarez (Alvarado) e Chavez; Antuna, Santigo Gimenez e Vega. Técnico: Jaime Lozano

JAMAICA Blake; Lowe, Hector e Bernard; Latibeaudiere, Palmer, Johnson e Anderson; Decordova-Reid, Michail Antonio e Nicholson. Técnico: Heimir Hallgrímsson

Árbitro: Ismail Elfath (EUA)

Auxiliares: Corey Parker e Kyle Atkins (EUA)

VAR: Armando Villarreal (EUA)

