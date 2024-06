Com atuação de gala de seu goleiro, Geórgia empata com a República Tcheca

República Tcheca e Geórgia perderam seus jogos na rodada de estreia no Grupo F da Eurocopa. Mas jogaram muito bem diante de portugueses e turcos. Por isso, todos esperavam um grande jogo na manhã deste sábado (22/6), no Volksparkstadion, em Hamburgo. E não teve decepção. Os tchecos foram ultraofensivos e os geórgios, apesar de um primeiro tempo fechado, mostraram qualidades, saindo na frente com um gol de pênalti de Mikautadze (do Metz, da França). Mas também contando com uma série de defesas do goleiro Mamardashvili (do Valencia-ESP), dono da atuação mais sensacional desta Euro até aqui. Na etapa final, lá e cá. Enfim os tchecos empataram com Shick, artilheiro do Bayer Leverkusen-ALE. No fim, 1 a 1.

Resultado ruim, pois as seleções vão para um ponto, enquanto Portugal e Turquia (que ainda se enfrentam neste sábado) estão com três pontos. Na última rodada a Geórgia enfrentará Portugal, enquanto tchecos e turcos se encaram. Vale lembrar que nesta Euro, os dois primeiros de cada um dos seis grupos se classificam para as oitavas. E também os três melhores terceiros. É justamente este Top3 que passa a ser a esperança tanto de tchecos quanto de geórgios para um avanço de fase.

Só dá República Tcheca…

Os tchecos foram dominantes no primeiro tempo. Com marcação forte e passes rápidos, obrigaram os geórgios a se plantarem na defesa e levarem pressão incrivel. Para se ter ideia, aos 22 minuitos do primeiro tempo, a República Tcheca tinha 11 finalizações, contra nenhuma dos encurralados rivais, que só não levaram gols por causa de uma série de grandes defesas de Mamardashvili e um gol anulado de Holsek. NO lance, ele chutou para defesa com o rosto de Mamardashvili. Mas a bola foi direto no corpo do tcheco e morreu na rede. Porém, o VAR viu mão de Hlozek no lance.

Mas quem marca é a Geórgia

Depois dos 25 minutos, os tchecos ticeram outra mais duas chances claras. A Georgia tinha apenas um chute, bem longe do alvo, até os 48 minutos. Mas um chuveirinho resultou numa bola na mão de Hrnac. Mikautadze cobrou e a Geórgia, massacrada no primeiro tempo, saía para o intervalo em vantagem. Mas não sem antes levar um ataque e Schick obrigar Mamardashvili a fazer o seu quinto milagre no jogo. Fim do primeiro tempo: Tchecos com 54% de posse e 13 finalizações (oito no alvo) contra dois chutes da Georgia. Coisas do futebol.

Empate tcheco

A Geórgia entrou com muita intensidade para a etapa final, criando duas oportunidades claras. Mas logo os tchecos conseguiram encaixar novamente o jogo e passaram a oferecer perigo ao gol rival. Aos 13 minutos, conseguiu o empate. Um escanteio da direita foi na cabeça de Soucek, que bateu na trave. Mas na sobra a bola bateu em Schick e entrou. Gol meio sem querer também vale.

Depois disso, tchecos em cima e vendo Mamardashvili fazer mais duas defesas excepcionais, além de finalizações que rasparam a trave. A Geórgia só assustava em raros lances em que o craque do Napoli-ITA Kvaratskhelia conseguia sair da marcação pela esquerda. Só dava o time tcheco. Mas, no último ataque, a Geórgia perdeu um gol feito com Lobjanidze. Assim, o jogo ficou no 1 a 1.

GEÓRGIA 1X1 REPÚBLICA TCHECA

2ª Rodada do Grupo F da Eurocopa-2024

Data: 22/6/2024

Local: Volksparkstadion, Hamburgo (ALE)

GEÓRGIA: Mamardashvili; Dvali, Kashia e Kvirkvelia (Gvekesiani, 37’/2ºT); Tsitaishvili (Loshoshvili, 18’/2ºT), Kochorashvili, Mekvatishvili, Davtashvili (Chakvetadze, 18’/2ºT) e Kakabadze; Kvaratskhelia (Lobjhanidze, 37’/2ºT) e Mikautadze (Kvilitaya, 43’/2ºT). Técnico: Willy Sagnol

REPÚBLICA TCHECA: Stanek; Holes, Hranac e Krejci; Soucek, Coufal, Provod (Barak, 35’/2ºT) e David Jurasek (Sevcik, 35’/2ºT); Cerny (Matej Jurasek, 10’/2ºT), Hlozek (Lingr, 10’/2ºT) e Patrick Schick (Chityl, 22’/2ºT). Técnico: Ivan Hasek

Árbitro: Daniel Siebert (ALE)

Gols: Mikautadze, de pênalti, 48’/1ºT (0-1) Patrick Schick, 13’/2ºt (1-1)

Auxiliares: Jan Seidel e Rafael Foltyn (ALE)

VAR: Marco Fritz (ALE)

Cartões amarelos:Kashia, Mekvatishvili, Gvelesiani (GEO); Coufal, Provod, Holes, Soucek, David Juracek (RTC)

Cartões Vermelhos:

