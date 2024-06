Palmeiras vende Estêvão para o Chelsea

O Palmeiras formalizou a venda de Estêvão para o Chelsea, da Inglaterra. Assim, o atacante de 17 anos assinou o contrato neste sábado (22/6), concluindo uma negociação que já vinha sendo alinhavada desde maio. O jovem já fez, inclusive, exames médicos para o fechamento do acordo. Mas permanece no Palmeiras até o fim da atual temporada e também vai defender o Verdão no Mundial de Clubes de 2025. Afinal, esta foi a condição que o Palmeiras colocou na mesa para aceitar a transferência do atleta.

O negócio envolve 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões) , sendo 45 milhões de euros fixos (R$ 262 milhões) e 16,5 milhões em metas (R$ 96 milhões) . Na divisão, o Palmeiras fica com 70% e o jogador com 30% .

Estêvão só pode ir oficialmente para o Chelsea depois que completar 18 anos. Ele faz aniversário em 24 de abril. Nascido na cidade paulista de Franca, o jovem de nome comprido (Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves) é cria do Verdão, onde começou a jogar em 2020.

O ponta de 1,76 metro estreou como profissional no Brasileirão de 2023. Dessa forma, entrou em campo no último jogo do Palmeiras, na campanha do título. Ele ficou bastante no banco de reservas, mas depois conquistou espaço e chamou atenção pela habilidade ganhando raros elogios do técnico Abel Ferreira. Aliás, bem mais do que o fenômeno Endrick recebia.

