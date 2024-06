Santos repensa plano de atuar longe da Vila Belmiro em 2024

“Minha casa é a Vila Belmiro”. Este será o lema do Santos pelo menos nos próximos jogos da Série B. O problema enfrentado pelo Peixe por conta da logística adotada para atuar em Londrina, no Paraná, fez com que o Santos vetasse outros embates longe de seu estádio. Assim, novas vendas de mando de campo e jogar em outro local na cidade de São Paulo será descartado nos próximos meses.

Em abril, a diretoria estimava transferir sete jogos como mandante na competição para fora da Vila Belmiro. A ideia atendia a uma promessa de campanha de Marcelo Teixeira, que prometeu levar o Santos ao torcedor além do estado de São Paulo. Aliás, no Campeonato Paulista, os jogos longe da Vila Belmiro foram um verdadeiro sucesso.

Contra o São Bernardo, no MorumBIS, o Santos colocou mais de 50 mil pessoas no estádio do São Paulo, que gerou uma renda de mais de R$ 2 milhões. Na semifinal do Paulistão contra o Red Bull Bragantino, disputada na Neo Química Arena, o Peixe colocou mais 44.804 pessoas. O sucesso fez com que a diretoria cogitasse novos jogos longe da Vila Belmiro, por conta da capacidade e da renda.

Jogo contra o Botafogo-SP faz Santos repensar logística

Pensando neste sentido, a diretoria decidiu levar o duelo contra o Botafogo-SP, pela Série B, para Londrina. Contudo, além da derrota para a Pantera, o trajeto longo fez com que o elenco se desgastasse mais por conta da viagem longa. A partida seguinte foi contra o Novorizontino, no interior de São Paulo, uma viagem que poderia ser mais curta se o Alvinegro Praiano atuasse na Vila Belmiro. Marcelo Teixeira admitiu um erro de logística.

“O desgaste e a sequência de jogos fizeram com que a programação não fosse tão adequada na busca de pontos para o Santos seguir na ponta da classificação. Revisto isso, vamos estudar outras alternativas sobre mando de jogos. Por enquanto, jogos confirmados na Vila Belmiro”, disse Marcelo Teixeira, em coletiva nesta sexta (21).

Além do jogo contra o Botafogo-SP, o Peixe estudava mandar outros jogos longe do estado de São Paulo e acabou cogitando o Maracanã e o Mané Garrincha. Além disso, o clube mantém a intenção de disputar jogos no Pacaembu neste ano.

Contudo, o momento complicado na Série B fez com que a diretoria repensasse este intuito. Aliás, o amistoso com o Boca Juniors, que aconteceria na La Bombonera, não deve mais acontecer. Inicialmente, a previsão era que a partida fosse disputada na próxima quarta-feira. Entretanto, a tabela inviabiliza a realização do jogo neste momento. O Santos encara o Mirassol um dia antes.

No momento, o Santos mantém os jogos contra Chapecoense (13ª rodada) e Ituano (15ª rodada) para a Vila Belmiro. Jogos em outros estádios ainda podem acontecer na temporada, mas vai depender muito da situação da equipe na Série B.

