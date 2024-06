São Paulo mantém expectativa para renovar contrato de Juan

De olho no mercado de transferências, o São Paulo também olha para o seu plantel e busca a renovação de contrato de alguns jogadores. O foco neste momento é no lateral-esquerdo Welington, que tem seu vínculo se encerrando no final do ano. Contudo, o Tricolor também deseja estender o acordo com o atacante Juan.

Aos 22 anos, o atacante já recebeu do clube uma proposta de renovação, mas as conversas estacionaram nos últimos meses. O motivo foi uma troca de empresários. Juan mudou de representante e agora é agenciado pelo empresário Nick Arcuri, da Un1que Football. Ele é o mesmo que cuida da carreira do meia Alisson e do lateral-esquerdo Patryck, também atletas do Tricolor.

Por conta disso, o São Paulo acredita que pode fechar a renovação, já que o empresário tem boa relação com o clube. A expectativa é que as conversas sejam retomadas em breve. O vínculo do jogador também se encerra no final de 2024.

Além disso, Nick Arcuri deve esperar até a janela de transferência do segundo semestre. Ele deseja entender como esta a aceitação de Juan no mercado internacional. Contudo, o atacante não tem a intenção de se mudar para o exterior neste momento e deseja uma renovação com o São Paulo.

Cria de Cotia, Juan acumula 15 partidas na temporada, com três gols marcados. No profissional desde 2021, ele já soma 75 partidas com a camisa do São Paulo. Encostado com Thiago Carpini, ele começou a ganhar chances com Zubeldía, inclusive no time titular.

