Com tranquilidade, Portugal vence a Turquia e avança na Eurocopa

Portugal garantiu classificação às oitavas de final da Eurocopa 2024 ao bater, com tranquilidade, a Turquia por 3 a 0. O duelo, no estádio Signal Iduna Park, mais conhecido pela Muralha Amarela do Borussia Dortmund, foi uma verdadeira aula de futebol, com domínio total dos lusos. Bernardo Silva, Akaydin (contra) e Bruno Fernandes marcaram os gols. O jogo marcou mais um recorde batido por Cristiano Ronaldo, que se tornou o maior assistente da história da competição.

O resultado coloca Portugal na liderança isolada, com seis pontos em dois jogos. A Turquia vem em segundo, com três. República Tcheca e Geórgia têm apenas um.

Portugal domina o primeiro tempo

Comandados por Cristiano Ronaldo, os portugueses ficaram em cima o tempo todo, sem dar espaço à seleção da Turquia. Assim, o primeiro gol não demoraria a sair. Em jogada pela esquerda, Nuno Mendes avançou e cruzou. A zaga afastou mal e Bernardo Silva apareceu para fuzilar o goleiro turco.

O segundo gol foi digno do programa “Os Trapalhões”. Logo após Portugal abrir o placar, Akaydin foi recuar para o goleiro Bayindir e acabou fazendo contra. Um lance bizarro em uma competição como a Eurocopa. Os lusitanos tiveram outras chances para ampliar o marcador, mas esbarraram em problemas na conclusão.

Segunda etapa em forma de treino

Na volta do intervalo, Portugal seguiu em cima, como quem precisasse de saldo para avançar. Em grande jogada, Cristiano Ronaldo apareceu sozinho na área. Sem ser fominha, o capitão português rolou para Bruno Fernandes fazer o terceiro. Assim, CR7 tornou-se o maior assistente da história da Eurocopa.

Com o jogo definido, Portugal passou a jogar em forma de treino e passou a empilhar chances desperdiçadas. Fominha, Cristiano Ronaldo ficou os 90 minutos em campo, mas não teve oportunidade para ampliar o marcador.

Turquia 0 x 3 Portugal

2ª rodada do Grupo F da Eurocopa 2024

Data: 22/6/2024

Lugar: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)

TURQUIA: Bayindir; Çelik, Akaydin, Bardakci e Ferdi Kadioglu; Çalhanoğlu e Ayhan (Yusek – 12’/2ºT); Akgun, Kökçü (Yazici – intervalo) e Akturkoglu Yildiz – 12’/2ºT)); Baris Yilmaz. Técnico: Vincenzo Montella.

PORTUGAL: Diogo Costa; Cancelo, Rúben Dias, Pepe e Nuno Mendes; Vitinha, Bruno Fernandes e Palhinha (Ruben Neves – intervalo); Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Rafael Leão (Pedro Neto – intervalo). Técnico: Roberto Martínez.

Gols: Bernardo Silva, 21’/1ºT (0-1_, Akaydin (contra), 27’°1T (0-2), Bruno Fernandes, 101°2T (0-3)

Árbitro: Felix Zwayer (ALE)

Assistentes: Stefan Lupp (ALE) e Marco Achmüller (ALE)

VAR: Bastian Dankert (ALE)

Cartões Amarelos: Bardakci, Akaydin, Celik (TUR), Rafael Leão, Palhinha (POR)

