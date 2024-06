Nacho Fernández está de saída do Real Madrid. Segundo o jornal “Marca” e o jornalista Fabrizio Romano, o zagueiro não renovou com o clube espanhol, com quem tem contrato até o fim do mês, e acertou sua transferência para o Al-Qadsiah, recém-promovido à elite da Arábia Saudita. O defensor fechou por duas temporadas e vai receber 10 milhões de euros (R$ 58 milhões) por ano.

Será apenas o segundo clube na carreira de Nacho, que atuou toda a vida no Real Madrid. Ele já havia avisado ao clube espanhol que não renovaria seu contrato. Inicialmente, Nacho iria atuar no Major League Soccer (MLS), mas a proposta do clube saudita foi mais vantajosa aos olhos do jogador.

Apesar de atuar toda a carreira no Real, ele nunca foi protagonista no clube. Contudo, por ser polivalente, sempre atuava, seja como zagueiro, sua posição de origem, como lateral, atuando nos dois lados. Nesta temporada, aproveitou bem as lesões de Militão e Alaba, tornando-se um dos pilares do técnico Carlo Ancelotti.

Na Liga dos Campeões, atuou em 12 dos 13 jogos, e foi o responsável por levantar a Orelhuda, uma vez que virou capitão com a saída de Karim Benzema.

Nacho deixa o Real Madrid com 364 jogos, 16 gols marcados e oito assistências. Foram 26 títulos conquistados ao longo de toda a carreira pelo clube merengue, entre eles seis canecos da Liga dos Campeões.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Capitão deixa o Real Madrid e acerta com clube da Arábia Saudita apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.