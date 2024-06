Gabriel Pires pode ser a novidade do Fluminense diante do Flamengo

O Fluminense vive má fase na temporada e precisa da vitória para deixar a lanterna do Brasileirão. Para isso, precisa vencer o rival Flamengo neste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 11ª rodada da competição. O técnico Fernando Diniz terá a volta de três jogadores, que estavam suspensos contra o Cruzeiro, na última quarta.





No treino deste sábado, que encerrou a preparação para o clássico contra o Flamengo, Gabriel Pires treinou como titular, o que pode ser uma indicação de que começará entre os 11 no clássico. Ele entrou bem diante do Cruzeiro e pode ganhar uma chance com Diniz. Dessa maneira, Martinelli foi recuado para atuar como zagueiro.

O lateral-direito Guga, o zagueiro Felipe Melo e o meia Ganso voltam a ficar à disposição do treinador para o clássico. Contudo, somente o meio-campista deve ser titular. Os outros dois devem ficar como opção no banco de reservas.

Poupado contra o Cruzeiro, Samuel Xavier deve voltar a ser titular. Na esquerda, Diniz pode manter Diogo Barbosa, apesar de Marcelo estar disponível após ser ausência em Minas Gerais. No duelo contra a Raposa, Marquinhos deixou o campo com dores e pode ser desfalque no Fla-Flu.

Dessa maneira, a possível escalação do Fluminense para encarar o Flamengo tem: Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos, Martinelli e Diogo Barbosa; Gabriel Pires, Lima, Renato Augusto e Ganso; John Kennedy e Cano.

