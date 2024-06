Atlético x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

O Atlético vai encarar o Fortaleza pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (23), às 18h30, na Arena MRV. As equipes têm campanhas semelhantes até aqui. Afinal, o Galo é o décimo colocado, com 13 pontos. Enquanto, o Leão do Pici se encontra na 12ª posição, com a mesma pontuação.

Onde assistir

O jogo terá a transmissão do Premiere.

Como chega o Atlético

A equipe mineira ligou o sinal de alerta, já que vem de duas derrotas consecutivas e sofrendo oito gols. Com isso, o Galo distanciou-se do G4. Assim, entende que o confronto com o Fortaleza é a chance ideal de iniciar uma recuperação na Série A.

O atacante Paulinho volta a ser opção para o comandante Gabriel Milito. Por outro lado, o argentino não terá Hulk à disposição. O camisa 7 recebeu a liberação da diretoria para viajar aos Estados Unidos e acompanhar o nascimento da filha. O volante Otávio é mais uma baixa, já que ainda se recupera de uma lesão na coxa esquerda. Além disso, o lateral-esquerdo Guilherme Arena integra o elenco da Seleção Brasileira para a disputa da Copa América.

Como chega o Fortaleza

O Leão do Pici garantiu uma vitória sobre o Grêmio por 1 a 0, no último compromisso. O triunfo trouxe um alívio para equipe, pois antes sofreu duas derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. Posteriormente, a intenção é engatar uma sequência positiva.

O treinador Vojvoda terá os retornos do zagueiro Brítez e o centroavante Renato Kayzer. Ambos cumpriram suspensão depois de serem expulsos contra o Cuiabá. Aliás, o meio-campista Calebe, que retornou aos gramados no último empate da equipe, pode já ser titular. Ele se recuperou de um edema muscular na coxa esquerda.

Em contrapartida, o técnico argentino conta com uma longa lista de desfalques, como o lateral-direito Dudu, o meio-campista Matheus Rossetto, além dos atacantes Marinho e Moisés, que também continuam machucados. Ainda por cima, o centroavante Lucero cumprirá suspensão depois de receber o terceiro cartão amarelo. O zagueiro Kuscevic e o atacante Kervin Andrade também serão baixas, pois foram convocados para disputar a Copa América. O primeiro defenderá o Chile e o segundo a Venezuela.

ATLÉTICO X FORTALEZA

Brasileirão-2024 – Décima primeira rodada

Data e horário: 23/6/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO: Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Maurício Lemos e Rômulo; Battaglia, Zaracho, Scarpa e Igor Gomes; Paulinho e Cadu. Técnico: Gabriel Milito.

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Britez, Titi e Felipe Jonatan; Zé Welison, Martínez, Hércules e Pochettino (Calebe); Breno Lopes e Renato Kayzer. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Luiz Alberto Andrini (SP)

VAR: Daiane Muniz (Fifa-SP)

