Uruguai x Panamá: onde assistir, escalações, arbitragem

Uruguai e Panamá jogam neste domingo (23/6), às 22h (de Brasília), fechando a primeira rodada do Grupo C da Copa América-2024. O jogo será no Sun Life Stadium, em Miami. Mas deve ser realizado sob forte chuva. Há o risco, inclusive, de tormenta pouco antes do início, o que provavelmente atrasaria a partida. Com um time repleto de astros, os uruguaios são favoritos diante de um rival considerado muito frágil. E o treinador da Celeste, Marcelo Bielsa, vem com uma novidade: Arrascaeta, craque do Flamengo, que normalmente é reserva, começará como titular.

O Uruguai tem, além de Arrascaeta, outros três jogadores que atuam no Flamengo. Viña (confirmado como titular), De la Cruz e Varla, que começam no banco. O Grupo C ainda conta com Estados Unidos e Bolívia, que também jogarão neste domingo, às 19h, em Dallas.

Onde assistir

O canal SporTV transmite a partir das 22h (de Brasília).

Como está o Uruguai

O treino dos uruguaios neste sábado teve apenas 15 minutos abertos para a imprensa. E foi realizado sob forte chuva. Mas o que a imprensa viu foi uma surpresa. Afinal, normalmente De La Cruz é o titular do meio de campo e Arrascaeta é o seu reserva. Porém, para este jogo, Bielsa resolveu optar por um time mais ofensivo. Assim, Arrascaeta treinou entre os titulares, com seu companheiro de Flamengo começando no banco. Esta será a grande novidade da Celeste para a estreia. No ataque, Bielsa optou por Darwin Núñez e Maximiliano Araújo, deixando Suárez no banco.

Na coletiva deste sábado, Bielsa, acompanhado do zagueiro Araújo, descartou considerar o Uruguai favorito ao título ou mesmo favorito de um grupo que tem os anfitriões Estados Unidos.

“Não quero colocar o Uruguai como favorito. Para mim, é mais importante mostrar a nossa força a cada jogo do que apontar favoritismo antecipadamente”.

Como está o Panamá

O selecionado panamenho é treinado por Thomas Christiansen, ex-atacante dinamarquês naturalizado espanhol que jogou pela La Roja nos anos 90. No comando panamenho, ele assumiu em 2020 e vem buscando dar uma cara nova à seleção. Apesar de reconhecer que o Panamá caiu num grupo muito difícil, Christiansen espera surpreender:

“Os torcedores não mostram muita confiança no Panamá. Mas nossa seleção vem para fazer um bom papel neste torneio. Minha preocupação é motivar meus atletas para que eles entrem com intensidade nas partidas. Neste domingo, vamos enfrentar uma das melhores seleções do mundo. Aliás, estamos num grupo muito difícil. Mas não vamos entrar com medo.”

A escalação não terá muito mistério. Afinal, Panamá tem uma base quase fixa e ela será mantida. Com destaque para Barcenas, que é o principal municiador dos homens de frente, Ismael Díaz e José Fajardo.

URUGUAI X PANAMÁ

1ª rodada do Grupo C da Copa América-2024

Data e horário: 23/6/2024, 22h (de Brasília)

Local: Sun Life Stadium, Miami (EUA)

URUGUAI: Rochet; Nández, Ronald Araújo, Olivera, Viña, Ugarte, Valverde, De Arrascaeta, Pellistri, Darwin Núñez e Maximiliano Araújo.. Técnico: Marcelo Bielsa

PANAMÁ: Orlando Mosquera; Blackman, Murillo, José Córdoba e Roderick Miller; Eric Davis, Godoy, Cristian Martínez, Bárcenas; Ismael Díaz e José Fajardo. Técnico: Thomas Christiansen

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Auxiliares: Caludio Urrutia e Miguel Rocha (CHI)

VAR: Mauro Vigliano (CHI)

