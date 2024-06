México sofre, mas vence Jamaica no Grupo B da Copa América

Não foi nada fácil, mas o México fez valer o seu favoritismo histórico sobre a Jamaica, vencendo por 1 a 0 na noite deste sábado (22/6). O jogo, no NGR Stadium, em Houston, foi pelo Grupo B da Copa América e a vitória saiu com um gol de Arteaga, no segundo tempo. Mas os mexicanos não fizeram bom jogo. Chegaram a ser dominados em alguns momentos pelos jamaicanos, que tiveram um gol anulado na etapa final, quando o duelo estava 0 a 0. E como má notícia, os mexicanos perderam o apoiador Álvarez, ainda no primeiro tempo. Dessa forma, por causa da lesão, um dos destaques da equipe não deve mais jogar na competição.

O México lidera o Grupo B ao lado da Venezuela, que pouco antes venceu o Equador por 2 a 1, de virada. Ambos com três pontos. Jamaica e Equador têm zero. Na proxima rodada, dia 26, o Equador recebe a Jamaica. Já a Venezuela enfrenta o México.

Pouca criatividade mexicana

O México pressionou a Jamaica desde o início. Afinal, já deu um perigoso chute aos três minutos com Luis Chávez. Mas, aos poucos, a Jamaica foi se ajustando. Contudo, as seleções estavam com a pontaria ruim. Assim, tirando um chute de Michail Antonio para a Jamaica, bem defendido por Julio González e dois chutes de fora da área do mexicano Romo, pouco se viu de produtivo. Mas o fato marcante da etapa foi a lesão de Edson Álvarez. O volante mexicano, um dos principais jogadores da equipe, teve entorse aos 29 minutos e saiu chorando de campo, substituído por Romo. Provavelmente perderá o restante da Copa América.

Jamaica melhor no 2º tempo

A Jamaica entrou pressionando no segundo tempo. Teve uma finalização perigosa no primeiro ataque. Aos cinco, Michail Antonio fez ótima jogada pela esquerda. Ele saiu de dois zagueiros e cruzou para a área. A zaga rechaçou e a bola foi parar na ponta direita com Lembikisa. Este cruzou e Antonio fez um belo gol de peixinho. Mas… Anulado por impedimento! O México deu sorte. E acordou novamente, conseguindo retomar as rédeas e passando a arriscar em chutes de longe, todos bem defendidos por Waite. Isso até os 24 minutos. Após cruzamento da direita cortado pela zaga, Romo ajeitou para o chute certeiro de Arteaga. México 1 a 0. Entretanto, a partir dos 35 minutos, a Jamaica se lançou ao ataque tentando o empate. Mas arrematando sempre muito mal.

México 1×0 Jamaica

1ª Rodada do Grupo B da Copa América

Data: 22/6/2024

Local: NGR Stadium, Houston (EUA)

MÉXICO: Julio Gonzalez; Jorge Sánchez, Montes, Vásquez e Arteaga; Álvarez (Luis Romo, 32’/1ºT), Luis Chavez (Erick Sánchez, 38’/2ºT) e Pineda (Carlos Rodríguez, 22’/2ºT); Antuna (Alvarado, 34’/2ºT), Santigo Gimenez (Guillermo Martínez, 22’/2ªT) e Quiñónez. Técnico: Jaime Lozano

JAMAICA Waite; Bernard (Hector, 23’/2ºT) Latibeaudiere e Pinnock; Lembikisa, Palmer, Decordova-Reid (Dixon, 36’/2ºT) e Leigh; Nicholson, Michail Antonio(Cephas, 36’/2ºT) e Gray (Lowe, 23’/2ºT). Técnico: Heimir Hallgrímsson

Gols: Arteaga, 24’/2ºT (1-0)

Árbitro: Ismail Elfath (EUA)

Auxiliares: Corey Parker e Kyle Atkins (EUA)

VAR: Armando Villarreal (EUA)

Cartões amarelos:

