Palmeiras x Juventude, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Domingão com Palmeiras em campo e com a presença do novo garoto-maravilha palestrino: Estevão. Verdão mede forças contra outro alviverde, o Juventude neste domingo (23), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 11° rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão vem embalado após engatar três vitórias seguidas e e já mirando os líderes da tabela. Assim, um triunfo junto com tropeços de Botafogo e Flamengo pode colocar a equipe de Abel Ferreira na ponta. Já a equipe Jaconera também venceu no último compromisso, batendo o Vasco por 2 a 0 em casa e espera um bom resultado para ficar na parte de cima da tabela.

Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que começa a transmissão às 17h (de Brasília) sob o comando de Marcus Cassino, que também estará na narração.