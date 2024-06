Fluminense e Flamengo estão definidos para o duelo deste domingo (23/6), às 16h (de Brasilia), no Maracanã, pelo Brasileirão

No Tricolor, muitas mudanças. Fernando Diniz deixa Keno no banco e vai com John Kennedy e Cano no ataque. Na zaga, opta em deixar Martinelli improvisado e Felipe Melo no banco. Marcelo não joga. E no meio de campo, os veteranos Ganso e Renato Augusto jogarão juntos. A escalação Fábio; Samuel Xavier, Antonio Carlos, Martinelli e Diogo Barbosa; Gabriel Pires, Lima, Ganso e Renato Augusto; Cano e John Kennedy.

No Flamengo, Tite optou em deixar David Luiz como zagueiro titular, dando um descanso para Leo Pereira, que começa no banco. Assim a escalção é Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Gerson, Lorran; Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro.

Fluminense e Flamengo no Brasileirão

O Flamengo lidera o Brasileirão com 21 pontos e pode abrir frente na ponta. Já o Fluminens, que é o mandante da partida, é o último colocado, com apenas seis pontos e vive crise.

Arbitragem

Este clássico terá o carioca Rafael Rodrigo Klein (Fifa) na arbitragem. Os assistentes são gaúchos: Rafael da Silva Alves e Maira Mastella Moreira. Já o VAR fica Rodrigo Guarizo do Amaral (Fifa-SP)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook .

O post Veja as escalações oficiais de Flamengo e Fluminense para o jogo desde domingo apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.