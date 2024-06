De virada, Bahia goleia Cruzeiro e segue na cola ao líder Flamengo

Bahia e Cruzeiro mediram forças neste domingo (23), em Salvador, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. No fim, melhor para os donos da casa, que golearam por 4 a 1. Gabriel Veron abriu o placar para os visitantes, mas Thaciano, Estupiñán (duas vezes) e Biel garantiram a virada na Arena Fonte Nova.

Com o resultado, o Esquadrão assume a vice-liderança, agora com 21 pontos. Já a Raposa sai do G6, estacionada nos 17 pontos. Aparece, portanto, em sétimo na tabela.

Primeiro tempo

O Bahia teve a posse de bola e buscou espaços na defesa do Cruzeiro, que suportou a pressão. O time mineiro apostou nos contragolpes e foi feliz quando Gabriel Veron recebeu de William e finalizou com categoria para abrir o placar. Os visitantes tiveram outras oportunidades, mas faltou maior capricho para concluir as jogadas. Nos acréscimos, os donos da casa chegaram ao empate. Thaciano se antecipou a William em cruzamento pela direita e cabeceou para a rede.

Segundo tempo

O Bahia voltou com tudo em busca da vitória e apertou o adversário, que ficou com um homem a menos aos 24′, quando Marlon fez falta dura em Gilberto. Estupiñán e Ademir, que entraram pouco depois da expulsão, foram os responsáveis pela virada. Ademir cruzou na segunda trave, Biel apareceu às costas de Anderson, evitou a saída e escorou para Estupinãn fazer 2 a 1. Ainda deu tempo para Biel e Estupiñán, de novo, transformarem a vitória em goleada.

Próximos jogos

Os times voltam a campo na próxima quarta-feira (26), pela 12ª rodada do Brasileirão. Às 19h, o Cruzeiro enfrenta o Athletico no Mineirão. Pouco depois, às 21h30, o Bahia recebe o Vasco na Fonte Nova.

BAHIA 4X1 CRUZEIRO

11ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Data: 23/06/2024 (domingo)

Público e Renda: –

Gols: Gabriel Veron, 13’/2ºT (0-1); Thaciano, 53’/2ºT (1-1); Estupiñán, 32’/2ºT (2-1); Biel, 45’/2ºT (3-1); Estupiñán, 51’/2ºT (4-1)

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto (Ademir, 30’/2ºT), Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Jean Lucas, Caio Alexandre, Carlos de Pena (Biel, intervalo) e Cauly (Everton Ribeiro, intervalo); Thaciano (Estupiñán, 25’/2ºT) e Everaldo (Cicinho, 34’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni.

CRUZEIRO: Anderson; William (Japa, 38’/2ºT), Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero (Vitinho, 38’/2ºT), Ramiro e Lucas Silva (Arthur Viana, 11’/2ºT); Matheus Pereira, Gabriel Veron (Arthur Gomes, 10’/2ºT) e Robert (Villalba, 27’/2ºT). Técnico: Fernando Seabra.

Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)

Auxiliares: Fabricio Vilarinho da Silva (Fifa-GO) e Clovis Amaral da Silva (PE)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (Fifa-RJ)

Cartões Amarelos: – (BAH); Gabriel Veron, Lucas Silva, Ramiro (CRU)

Cartão Vermelho: Marlon, 24’/2ºT (CRU), por falta dura em Gilberto.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post De virada, Bahia goleia Cruzeiro e segue na cola ao líder Flamengo apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.