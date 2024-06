Alemanha empata com Suíça, mas se aproxima de classificação na Euro

A Alemanha buscou o empate por 1 a 1 nos acréscimos contra a Suíça, neste domingo (23), e a classificação para as oitavas de final como líder do Grupo A. Ndoye abriu o placar para os suíços no primeiro tempo, enquanto Fullkrug, de cabeça, garantiu o empate já nos acréscimos da segunda etapa em Frankfurt, nesta terceira rodada do Grupo A.

Com o resultado, a Alemanha chegou aos sete pontos e confirmou a liderança do Grupo A. Por outro lado, a Suíça terminou a primeira fase como vice-líder, com cinco pontos.

Dessa maneira, ao encerar como líder do Grupo A, os alemães vão enfrentar, em Dortmund, no próximo sábado (29), o segundo colocado do Grupo C. No momento, a Dinamarca seria a adversária da Alemanha.

Ao mesmo tempo, a Suíça, que ficou em segundo lugar no Grupo A, terá como adversária o vice-líder do Grupo B, que no momento é a Itália. A partida também acontecerá no próximo sábado, em Berlim.





O jogo

A Alemanha tomou a iniciativa do jogo e dominou a posse de bola. A Suíça, por sua vez, tentou levar perigo nos contra-ataques, mas teve poucas oportunidades. No entanto, o domínio alemão não resultou em muitas chances de gol, o que animou os suíços. Assim, na primeira boa oportunidade, Ndoye abriu o placar para a Suíça, que conseguiu se defender bem e segurou a vantagem parcial para o intervalo.

Na segunda etapa, os alemães mantiveram a posse de bola, mas foram os suíços que buscaram o gol nos primeiros minutos. Mas, com o tempo, a pressão da Suíça diminuiu e a Alemanha retomou o controle do jogo, especialmente com chutes de longa distância. Nos minutos finais, a Alemanha insistiu em cruzamentos e finalizações de longe, tentando desesperadamente marcar, enquanto a Suíça ameaçava em contra-ataques. No fim, a estratégia suíça foi comprometida com um gol de Fullkrug, nos acréscimos, e o placar de 2 a 1 prevaleceu até o apito final.

SUÍÇA X ALEMANHA

3ª rodada do Grupo A da Eurocopa

Data e horário: 23/6/2024, 16h (de Brasília)

Local: Deutsche Bank, Frankfurt(ALE)

SUÍÇA: Sommer; Schar, Akanji e Rodríguez; Widmer, Xhaka, Freuler e Aebischer; Ndoye e Vargas; Embolo. Técnico: Murat Yakin

ALEMANHA: Neuer; Kimmich, Tah, Rudiger e Mittelstadt; Andrich e Kroos; Musiala, Gundogan e Wirtz; Havertz. Técnico: Julian Nagelsmann

Gols: Ndoye, aos 28′ do 1t (1-0); Fullkrug, aos 47′ do 2t (1-1)

Árbitro: Daniele Orsato (ITA)

Auxiliares: Ciro Carbone e Alessandro Giallatini (ITA)

VAR: Massimiliano Irrati (ITA)

