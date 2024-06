Cuca assume culpa por insucesso do Athletico-PR e cogita deixar o clube

O Athletico-PR, nos últimos três jogos, foi castigado com gol nos acréscimos. Flamengo, Botafogo e, agora, Corinthians impediram o Furacão de fazer nove pontos nas últimas três jornadas. Os três empates, em sequência, deixaram o técnico Cuca com os nervos à flor da pele. Em entrevista coletiva, ele, então, desabafou, assumiu a culpa pelos insucessos e mencionou a possibilidade de deixar o Rubro-Negro do Paraná.

“Estou revoltado, de todas as formas, mas a gente precisa ter autocontrole e passar para os jogadores. São esses aí que podem ganhar do Cruzeiro na quarta-feira e do Vitória no próximo de fim de semana… Quem quer que seja o treinador (do Athletico). Um dia o Zapelli é o culpado, outro dia é o Pablo, outro dia é o do Di Yorio. O culpado é o representante deles, quem treina eles. Então, vamos ver o que é melhor para o Athletico”, ponderou.

Após a partida, o público da Arena gritou “vergonha” para o Athletico. Aliás, uma organizada tentou invadir o setor da imprensa para cobrar o próprio treinador e os jogadores do time local. O descontrole gerou tumulto e xingamentos entre seguranças e simpatizantes do Furacão mais exaltados. Cuca, por sua vez, rebateu os torcedores.

“Não é vergonha. Pode ser 1.500 coisas, mas não é vergonha. O time tá com raça, tá com brio”, argumentou o treinador.

O Athletico-PR, que poderia ser o líder, ficou na quinta colocação do Brasileiro ao empatar com o Corinthians por 1 a 1, neste domingo (23), em casa. Christian abriu o marcador para o Furacão, que soma 19 pontos. Nos acréscimos, Cacá deixou tudo igual.

