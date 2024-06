Em jogo intenso, Atlético empata com Fortaleza pelo Brasileirão

Em duelo pela reabilitação, o Atlético teve dificuldades e só conquistou um ponto pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Arena MRV, o Galo empatou com o Fortaleza por 1 a 1, neste domingo. Breno Lopes marcou ainda no primeiro tempo para o Leão do Pici, enquanto Paulinho, artilheiro do Alvinegro na temporada, deixou o dele na etapa final.

Com o resultado, o Atlético segue com três jogos sem vencer e permanece na 10ª posição, com 14 pontos. O Fortaleza, por sua vez, tem o mesmo número de pontos, só que na 12ª colocação. A equipe poderia emplacar a segunda vitória seguida na competição.

Primeiro tempo

Atlético e Fortaleza iniciaram o duelo mornos, mas depois da segunda metada o jogo ficou bem movimentado. O Galo teve chances, mas viu perder Saravia e Maurício Lemos saírem por lesão ao mesmo tempo e se desorganizou. Logo depois, Breno Lopes marcou um golaço para abrir o placar para o Leão do Pici. O atacante disparou em velocidade e finalizou de longe. Everson chega a tocar na bola, mas sem chance. O gol precisou de análise do VAR, que traçou as linhas no atacante e no zagueiro Igor Rabello. Depois disso, a equipe da casa se manteve no ataque com chutes e cruzamentos, mas faltou capricho para buscar o empate ainda na etapa inicial.

Segundo tempo

Na volta para a segunda etapa, a equipe de Gabriel Milito voltou mais acelerada, já buscando mais jogadas aproximadas e tramas no ataque para fazer João Ricardo trabalhar.E de tanto insistir, o Galo chegou ao gol de empate com Paulinho após chute cruzado e se isola como o maior artilheiro da Arena MRV. Além disso, Gustavo Scarpa quase virou o placar em um lindo chute na trave.

Do outro lado, o time de Vojvoda ficou na maior parte do tempo na defesa e saiu nos contra-ataques, porém com pouca eficiência. No entanto, assustou com Renato Kayzer em cabeçada na trave e também em falta cobrada no fim. Mas sem êxito e o placar se manteve o mesmo.

Próximos desafios

Agora, os clubes voltam a campo na quarta-feira pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético-MG enfrenta o Internacional, às 21h30, no Heriberto Hulse. Aliás, no mesmo horário, o Fortaleza, por sua vez, encara o Palmeiras, na Arena Castelão.

ATLÉTICO 1X1 FORTALEZA

11ª rodada do Brasileirão-2024

Data e horário: 23/6/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Público presente: 20.089 torcedores

ATLÉTICO: Everson; Maurício Lemos (Rômulo, 22’/1ºT), Bruno Fuchs, Igor Rabello (Mariano, 33’/2ºT); Saravia (Alisson, 22’/1ºT) (Palacios, 11’/2ºT);, Battaglia, Zaracho (Pedrinho, 33’/2ºT), Scarpa e Igor Gomes; Paulinho e Cadu. Técnico: Gabriel Milito.

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Britez, Titi e Felipe Jonatan (Bruno Pacheco, 30’/2ºT); Pedro Augusto, Hércules (José Welison, 15’/2ºT) e Pochettino (Emmanuel Martínez, 16’/2ºT); Yago Pikachu (Calebe, 31’/2ºT) (Pedro Rocha, 41’/2ºT), Breno Lopes e Renato Kayzer. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Gols: Breno Lopes (26’/1ºT; 0-1); Paulinho (12’/2ºT; 1-1)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Luiz Alberto Andrini (SP)

VAR: Daiane Muniz (Fifa-SP)

Cartões amarelo: Igor Rabello, Bruno Fuchs, Rômulo (ATL), Emmanuel Martínez, Pochettino (FOR)

Cartões vermelho:

