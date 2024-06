Abel diz que Palmeiras não busca centroavantes e vê López na seleção argentina

O setor ofensivo do Palmeiras não é preocupação para o técnico Abel Ferreira. Após a vitória por 3 a 1 sobre o Juventude, neste domingo (23), pelo Campeonato Brasileirão, o treinador revelou que não procurou a diretoria para pedir um centrovante. Na sua opinião, Flaco López está dando conta do recado em meio à saída de Endrick.

“Não falei à diretoria que precisava de um atacante. Falei ao Flaco que se ele não mostrasse toda a qualidade que tem, aí, sim, eu buscaria um centroavante. Ele é um jogador que está em crescimento”, iniciou o português.

Autor de um gol e uma assistência neste domingo, o centroavante argentino foi elogiado por Abel na coletiva. O comandante, aliás, defendeu uma convocação do jogador para a seleção atual campeã mundial.

”Ele é muito jovem quando o comparamos com a maioria dos outros centroavantes. Mais cedo ou mais tarde vai aparecer na seleção argentina. Na minha opinião, eles não têm lá nenhum jogador como ele. Hoje (domingo) vimos como ele é extremamente forte em jogadas aéreas. Estamos muito contentes com Rony e Flaco e, sinceramente, não é a posição que estamos preocupados, independentemente do Endrick ter saído”, reforçou.

Trio do Palmeiras é poupado

Contra o Juventude, Abel poupou de início alguns jogadores, como Aníbal Moreno, Rony e Mayke. O trio, porém, entrou no decorrer da etapa final e foi decisivo para o bom resultado. O jogo marcou, ainda, o retorno de Dudu ao time após a polêmica envolvendo sua quase ida para o Cruzeiro.

Abel Ferreira também aproveitou para analisar o duelo contra os gaúchos no Allianz Parque.

“Um jogo em que fomos melhores, mostramos a nossa força. Mais uma vez um adversário com mais um dia que o Palmeiras. Isso já disse que faz muita diferença naquilo que é o rendimento físico dos jogadores. Hoje tive que trocar meus jogadores. Um na defesa, um no meio e um no ataque. Porque realmente tem que ser assim, não há outra forma”, destacou o português.

“Foi um jogo muito bem conseguido. Todos os jogos nos trazem dificuldades. Hoje mais uma vez mostramos nossa força como equipe. Isso é o mais importante, que joguem onde jogar, como for”, concluiu.

O Verdão chegou à cinco triunfos em sequência no Brasileirão e está a apenas um ponto do líder Flamengo, que também venceu na rodada.

