Boca Juniors pode atravessar o Botafogo por Almada? Clique e saiba!

O Botafogo está prestes a formalizar uma oferta oficial por Almada, uma das grandes promessas do futebol argentino e jogador que daria mais um upgrade no elenco do Mais Tradicional. No entanto, o jornal “Olé”, nesta segunda-feira (25), deixou o torcedor alvinegro mais apreensivo. Tudo porque o diário portenho mencionou uma conversa entre a fera com o presidente do Boca Juniors, Juan Román Riquelme. Nela, o mandatário abriu as portas da Bombonera para o meia do Atlanta United. O contrato do atleta com a franquia norte-americana vai até a metade de 2025.

O Boca pode, então, atravessar o negócio do Botafogo com Almada? A probabilidade é quase nula. O papo do ídolo argentino com o jovem rolou antes do acordo verbal entre o meia com o Glorioso. E o Xeneize não tem como cobrir a oferta da Eagle Holding, empresa do sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Textor: 20 milhões de dólares (aproximadamente, R$ 108 milhões).

Os argentinos, segundo o “Olé”, imaginavam que o Atlanta pediria 8 milhões de dólares (R$ 43 milhões) por 50% dos direitos econômicos da fera. Além disso, o Botafogo está na Libertadores, uma vitrine bem mais atraente, enquanto o Boca Juniors ficou na Sul-Americana.

O estafe de Almada já deu sinal verde para o Botafogo negociar com o Atlanta United. A ideia do Glorioso é tê-lo o mais rápido possível, ou seja, na próxima janela de transferências internacionais, a partir de 10 de julho. No acordo, após defender o Alvinegro, o meia de 23 anos jogaria por um dos clubes da Eagle Holding na Europa: Lyon (FRA) ou Crystal Palace (ING).

Olimpíada ou Botafogo?

A publicação ainda menciona que, se Almada fechar e vestir a camisa do Botafogo, haverá um conflito entre datas de jogos importantes do Glorioso com a Olimpíada de Paris. O time do técnico Artur Jorge disputa quatro partidas no Campeonato Brasileiro, no período. Se a Argentina chegar à final, o embate seria quatro dias antes do jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Palmeiras, no Estádio Nilton Santos.

