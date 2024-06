Fernando Diniz é demitido do Fluminense após reunião

Após a derrota para o Flamengo, neste domingo (23), o Fluminense se reuniu novamente e decidiu que o técnico Fernando Diniz deixa o cargo para a sequência da temporada. Com a equipe na lanterna do Campeonato Brasileiro e uma queda brusca de rendimento, o comandante não resistiu aos maus resultados e viu sua segunda passagem pelo clube chegar ao fim.

O treinador voltou ao Tricolor em 2022 e no ano seguinte viveu um momento mágico na carreira com os títulos do Campeonato Carioca e da Libertadores, inédito na história do clube carioca. No entanto, nesta temporada, a equipe não consegue se encontrar e ter um bom desempenho, apesar de ter erguido a taça da Recopa Sul-Americana.

Dessa forma, o profissional encerra sua segunda passagem pelo clube como o treinador mais longevo do Fluminense no século XXI. Vale destacar que no último dia 21 de junho, ele chegou a 783 dias no cargo. Assim, superou Abel Braga, então primeiro colocado, que comandou o Tricolor de junho de 2011 a 29 de julho de 2013.

Ao longo desta segunda passagem, Diniz chegou a comandar a Seleção Brasileira, de forma interina e simultânea com o clube, porém não obteve sucesso. Foram vitórias sobre Bolívia e Peru, empate com a Venezuela, derrotas para Uruguai, Colômbia e Argentina.

O técnico Fernando Diniz deixou o comando do Fluminense FC nesta segunda-feira. Diniz deixa como legado desta sua passagem não somente alguns dos títulos mais importantes da história de nosso clube, conquistados em 2023 e 2024, mas também o legado de um trabalho muito… pic.twitter.com/qzCMZr4QsB — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 24, 2024

Por fim, ele também chegou a ser eleito como o melhor técnico da América do Sul pelo jornal uruguaio “La Nación”, na tradicional votação de “Rei da América”. O auxiliar-técnico permanente Marcão estará à frente da equipe no jogo desta quinta-feira (27), contra o Vitória, no Maracanã.

