Jorge Jesus quer contratação de jogador do Barcelona para o Al-Hilal

Titular da Seleção Brasileira, o atacante Raphinha vem de uma boa temporada com a camisa do Barcelona e chamou a atenção do mercado de transferências. De acordo com informações do jornal ‘Mundo Deportivo’ publicadas nesta segunda-feira (24), o técnico Jorge Jesus, do Al-Hilal, quer a contratação do brasileiro.

Além disso, a matéria adianta que Jorge Jesus já entrou em contato, pessoalmente, com representantes do Barcelona e o próprio jogador para tentar convencê-lo a ir para a Arábia Saudita.

No entanto, o Barcelona só aceitaria negociar Raphinha por valores acima dos 90 milhões de euros (R$ 522 milhões), embora o objetivo seja receber ao menos 100 milhões de euros (R$ 580 milhões). Além disso, a multa rescisória do brasileiro é de 400 milhões de euros (R$ 2,3 bilhões).

