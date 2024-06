Fortaleza faz convite para Evanílson após revelação: ‘Será um prazer’

O Fortaleza publicou uma mensagem especial para Evanílson, atacante da Seleção Brasileira, nesta segunda-feira (24/06), nas redes sociais. O jogador, que atualmente pertence ao Porto, sonha em jogar pelo Leão futuramente.

Nossas portas estarão sempre abertas, @evanilsonlima99! Será um prazer para nós ver você jogando novamente em sua terra e vestindo nossas cores. E temos certeza que para sua família também. Boa sorte na Copa América, estaremos na torcida! https://t.co/OVSnDIyiG7 — Fortaleza Esporte Clube (@FortalezaEC) June 24, 2024

Evanilson confessa desejo de jogar no Fortaleza

“Eu sempre tive vontade de jogar no Fortaleza. Desde que eu saí de lá, eu falei que tinha vontade de jogar no Fortaleza, mas vamos esperar o tempo e ver no que vai dar”, disse Evanilson em entrevista ao ao Sistema Verdes Mares.

Em seguida, Evanilson revelou que sua família é tricolor.

“São doidos que quando eu voltar para o Brasil, eu volte para o Fortaleza. Agora não, estou na minha melhor fase no Porto, jogando bem, me sentindo em casa”, afirmou Evanílson.

A Seleção Brasileira entra em campo nesta segunda-feira (24/06), diante da Costa Rica, às 22h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo D da Copa América. Evanílson fica como opção de Dorival Júnior e é uma das esperanças de gol do Brasil na estreia.

