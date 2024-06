Inglaterra x Eslovênia: onde assistir, escalações e arbitragem

A Inglaterra, que ainda não convenceu nesta Eurocopa 2024, volta a campo nesta terça-feira (25). O ‘English Team’ enfrenta a Eslovênia às 16h (de Brasília), na cidade de Colônia, pela terceira e última rodada do Grupo C.

Como chega a Inglaterra

Mesmo com o elenco mais valioso desta Euro 2024, a Inglaterra ainda não demonstrou toda sua força e querm manter a invencibilidade para confirmar a classificação às oitavas de final. Após vencer a Sérvia por 1 a 0 na estreia, os ingleses empataram com a Dinamarca na segunda rodada e estão no topo da chave, com quatro pontos, e a vaga encaminhada.

Mesmo em caso de derrota, a Inglaterra pode avançar de fase. No entanto, vai depender do resultado de Dinamarca e Sérvia no outro duelo da chave.

Ao mesmo tempo, a tendência é que o técnico Gareth Southgate faça alterações na equipe. Dessa forma, Gallagher pode ganhar a vaga de Alexander-Arnold no meio-campo. Além disso, Gordon e Eze também correm por fora em busca de uma oportunidade.

Como chega a Eslovênia

Por outro lado, a Eslovênia é a terceira colocada do Grupo C, com dois pontos conquistados, e ainda segue com chances de classificação. Para isso, precisa surpreender e vencer os ingleses nesta terça-feira. Um empate até pode lhe confirmar a vaga, mas terá de depender dos resultados de outros grupos.

Por fim, a boa notícia é que o técnico Matjaz Kek deverá contar com seus principais jogadores, ainda que atletas como Oblak, Sesko e Elsnik tenham sido tratados como dúvidas durante os últimos dias.

Inglaterra x Eslovênia

3ª rodada do Grupo C da Eurocopa 2024

Data e horário: terça-feira, 25/06/2024, às 16h (de Brasília)

Local: RheinEnergieStadion, em Colônia (ALE)

Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Guehi e Trippier; Rice e Bellingham; Saka, Foden e Gordon (Eze); Harry Kane. Técnico: Gareth Southgate

Eslovênia: Oblak; Karnicnik, Bijol, Brekalo e Janza;. Mlakar, Cerin e Elsnik; Sporar, Sesko e Stojanovic. Técnico: Matjaz Kek

Árbitro: Clément Turpin (FRA)

Assistentes: Nicolas Danos (FRA) e Benjamin Pages (FRA)

VAR: Jérôme Brisard (FRA)

Onde assistir: CazeTV e Amazon Prime Video

