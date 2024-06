O Cruzeiro está disposto a voltar a ser um dos maiores do futebol brasileiro. Aliás, essa foi uma das promessas do empresário Pedro Lourenço ao adquirir 90% das ações da SAF, há pouco mais de dois meses. E ele vem cumprindo o prometido e anunciando vários reforços.

Afinal, até agora são sete contratações, nomes de peso, além das compras em definitivo de João Marcelo e do meia Matheus Pereira. E o CEO do Cruzeiro, Alexandre Mattos, está ativo no mercado, viajando.

Nos dois primeiros meses de Pedrinho BH na Toca da Raposa II, foram contratados o seguintes atletas: o goleiro Cássio, o zagueiro Jonathan Jesus, os volantes Fabrizio Peralta, Matheus Henrique e Walace, além dos atacantes Kaio Jorge e Lautaro Díaz. Todos vão ficar disponíveis a partir de 10 de julho, quando a janela se abre.

Juntas, todas as negociações da ‘Era Pedrinho” custaram R$ 173,55 milhões nas contratações. No entanto, pelos contratos, metas previstas, o valor pode alcançar a marca de R$ 212,35 milhões.

Dos atletas contratados até agora, é preciso ressaltar que apenas o goleiro Cássio chegou sem custos, afinal, rescindiu com o Corinthians antes de ser anunciado pela Raposa.

O post Cruzeiro: Forte no mercado, saiba quanto a gestão Pedro Lourenço já gastou com reforços apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.