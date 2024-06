O que antes parecia uma movimentação apenas a ser oficializada, a transferência de Adam Bareiro para o River Plate encontrou um empecilho. Mais especificamente, a postura do San Lorenzo, atual dono dos direitos do centroavante paraguaio.

Em resumo, ao invés de operação onde o Cuervo receberia uma quantia de transferência (1,7 milhão de dólares, equivalente a R$ 9,1 milhões) além de percentual em venda futura e a chegada de Milton Giménez, os termos exigidos pelo San Lorenzo mudaram de figura.

Agora, a ideia do Ciclón é receber valor acima do que prevê a multa rescisória fixada no contrato de Bareiro. Enquanto essa cláusula está em 3,5 milhões de dólares (R$ 18,8 milhões), a pedida do clube radicado em Boedo é de US$ 4,5 milhões (R$ 24,2 milhões).

O motivo de tal mudança em como se vê a negociação por parte do San Lorenzo seria a avaliação de Néstor Ortigoza. O ex-jogador e hoje dirigente dos Cuervos discordou de como a transação estava sendo conduzida pelo restante da alta cúpula do clube. Assim, apresentou outro modelo de negócio que pode dificultar a conclusão no curto prazo.

Fato é que, neste momento, Adam Bareiro está limitado no aspecto de influenciar na situação por estar com a delegação do Paraguai nos Estados Unidos. Nesta segunda-feira (24), a Albirroja inicia sua trajetória na Copa América, pelo Grupo D, contra a Colômbia. O confronto acontece às 19h (de Brasília) no NRG Stadium.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Transferência de Adam Bareiro para o River Plate fica sob risco apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.