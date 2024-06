Van Nistelrooy pode voltar ao Manchester United

Ruud Van Nistelrooy passou por um ano sabático longe do futebol e parece estar pronto para voltar ao trabalho. Embora o holandês esteja especulado para assumir o Burnley, após a saída de Vincent Kompany para o Bayern de Munique, o futuro do ex-jogador pode ser em Old Trafford.

O Manchester United planeja renovar o contrato de Erik ten Hag, que termina no final da próxima temporada, e considera adicionar Van Nistelrooy à sua equipe técnica, de acordo com o jornal ‘The Telegraph’.

Van Nistelrooy já teve experiências como auxiliar na seleção da Holanda, quando trabalhou com Guus Hiddink (2014 a 2016) e Frank de Boer (2020 a 2021). Apesar de sua prioridade ser continuar como treinador principal, a proposta do Manchester United pode agradar.

Além disso, a última experiência dele como treinador principal foi no PSV, na temporada 2022/23. Na ocasião, ele conquistou o Campeonato Holandês, seu primeiro título como treinador. No entanto, ele deixou o clube devido a divergências com a diretoria.

