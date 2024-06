Eleito o melhor em campo no empate da Croácia por 1 a 1 contra a Itália, nesta segunda-feira (24), o meia Luka Modric se tornou o jogador mais velho a marcar em uma edição de Eurocopa, aos 38 anos e 289 dias. Mas, apesar do feito, o craque do Real Madrid não conseguiu evitar a eliminação dos croatas nesta edição do torneio.

Modric superou a marca do austríaco Ivica Vastic, que na Euro 2008 marcou pelo seu país contra a Polônia, aos 38 anos e 257 dias. No entanto, o recorde do croata está ameaçado por dois jogadores de Portugal: Cristiano Ronaldo, com 39 anos e 140 dias, e o zagueiro Pepe, com 41 anos e 119 dias.

Apesar do recorde, Modric lamentou o resultado que eliminou a Croácia e afirmou que “foi um dos jogos mais tristes da carreira”.

“Hoje o futebol foi impiedoso conosco. Hoje, assim como contra a Albânia, sofremos um gol nos minutos finais. O futebol é assim, às vezes nos dá muita alegria, outras vezes muita tristeza. É claro que temos de recuperar, mas é assim. Lutamos pela Croácia desde o início do jogo e o resultado é o que é, o futebol nem sempre é bom, mas podemos estar orgulhosos da forma como defendemos a nossa seleção”, disse o meia.

“Chegará um momento em que terei de parar, mas ainda não sei quando. No momento, vou continuar, mas quero agradecer os elogios”, explicou Modric após receber o prêmio de melhor jogador em campo.

Luka Modrić with the most heartbreaking MOTM award of his career. pic.twitter.com/4922laZc9o — Football Tweet  (@Football__Tweet) June 24, 2024

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Modric é o jogador mais velho a marcar em uma edição de Euro apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.