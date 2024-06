Grêmio voltará a treinar em seu CT nesta semana

O Grêmio voltará ao Rio Grande do Sul na próxima quinta-feira (27) para a rotina de treinos no CT Luiz Carvalho. O próprio clube comunicou isso em suas redes sociais. O local, aliás, está recuperado após as chuvas que assolaram o estado do Rio Grande do Sul. O último treino no CT ocorreu no dia 2 de maio, quando os temporais já atingiam a região.

Todavia, conforme informou a diretoria do Tricolor Gaúcho, conseguiram acessar a área no dia 19 de maio e iniciaram os trabalhos de recuperação no dia seguinte. Restabeleceram serviços como energia elétrica, água, gás e o uso do refeitório. Depois, deram atenção às áreas de academia e fisioterapia e, a partir de 1º de junho, aos gramados do CT.

Grêmio ficou 56 dias longe do CT

O retorno ao Centro de Treinamento acontecerá após 56 dias. Nesse período, o time primeiro fez uma pausa em suas atividades, depois treinou no CT do Corinthians, no Rio de Janeiro e em Curitiba, de onde vem mandando suas partidas. Por outro lado, ainda nesta segunda, o Grêmio confirmou jogos contra o Fluminense e o Palmeiras, em Caxias do Sul.

O Imortal é o vice-lanterna do Brasileirão, com seis pontos em nove jogos, e retornará a campo na quarta para enfrentar o Atlético GO, fora de casa.

