Em situações diferentes dentro do Campeonato Brasileiro Sub-20, Atlético e Cruzeiro fazem o clássico mineiro na categoria. A partida, válida pela 11ª rodada, ocorrerá nesta terça-feira (25), às 16h30 (de Brasília), no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte.

O Galo, aliás, ocupa a 11ª colocação do torneio nacional, com 13 pontos. Tem, portanto, um histórico irregular na competição. Nos últimos cinco jogos, aliás, o time alvinegro soma duas vitórias, duas derrotas e um empate. A Raposa, no entanto, aparece em quarto na tabela, com 18 somados. Nas últimas partidas, obteve três vitórias e dois empates.

Onde assistir

O jogo será transmitido pelo SporTV.

Como chega o Atlético

Diferentemente do arquirrival, o Atlético vive momento irregular na competição. Na partida anterior, o Galinho foi goleado por 4 a 1 pelo Athletico, no CT do Caju.

Como chega o Cruzeiro

A Raposa, por outro lado, chega embalado por uma goleada. Afinal, o time celeste aplicou um sonoro 6 a 0 sobre o Corinthians em jogo disputado na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas.

ATLÉTICO X CRUZEIRO

11ª Rodada do Brasileirão Sub-20

Data e horário: 25/06/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Sesc Venda Nova, Belo Horizonte (MG)

Atlético: Robert Assunção; Silvino, Renan, Caio Ribas, Lucas Louback, Matheus Iseppe, David, Kayke, Paulo Gustavo, Caio Maia, Luiz. Técnico: Dalla Déa.

Cruzeiro: Otávio; Pedrão, Andrezinho, Ruan, Gui Meira, Dorival, Kelvin, Xavier, Henrique, Kenji, José. Técnico: Fernando Oliveira.

Árbitro: Daniel da Cunha Oliveira Filho (MG)

Assistentes: Pablo Almeida da Costa (MG) e Rodney Faria Lima (MG)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Atlético x Cruzeiro, pelo Brasileirão Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.