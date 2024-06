Em desabafo nas redes, Petraglia fala de ‘traição’ de Cuca ao Athletico

Mario Celso Petraglia, ex-mandatário e atual presidente do Conselho Administrativo do Athletico, não poupou críticas ao técnico Cuca, que se desligou do clube paranaense nesta segunda-feira (24), um dia após o empate por 1 a 1 com o Corinthians.

Por meio de sua rede social, o dirigente desabafou ao afirmar que o clube não será mais usado pelo ‘mau caráter’ das pessoas. Disse, ainda, que o Rubro-Negro ajudou Cuca no momento em que ele mais precisou. Afinal, foi o primeiro clube do técnico desde sua saída polêmica do Corinthians em razão da condenação do treinador por estupro na Suíça quando ainda era jogador nos anos 80.

No último domingo, o Athletico vencia por 1 a 0, mas cedeu, pela terceira partida consecutiva, o empate nos minutos finais. Após o jogo, torcedores da principal organizada do clube fizeram duras cobranças ao técnico e jogadores. O episódio causou revolta ao técnico.

Confira o desabafo de Petraglia

“Neste anos todos de futebol já vivi muitas decepções, existem decepções e decepções, esta do Cuca foi a maior delas!

Botamos a cara a tapa para amenizar seu desgaste havido com a torcida do Corinthians, que lavou a ropa suja do seu passado não resolvido! Prometo que não seremos doravante mais usados e abusados pelo mau caráter de pessoas que pela nossa resiliência aceitamos ajudá-las! Foi o que ocorreu com o Cuca, o qual nos usou e depois nos traiu!

Jamais esperava um comportamento descontrolado que teve nos vestiários após o empate com o Corinthians! Não entrarei nos detalhes porque nossos jogadores por mais que não tivessem garantido os 3 pontos nas últimas partidas não mereciam ouvir o que ouviram!

Já definido perante os atletas que não ficaria e para nossa Diretoria foi para a entrevista coletiva se justificar e transferir a a responsabilidade para a terceiros! Falou em números da folha de pagamento do clube sem nenhuma melhor informação! Não sabemos de onde tirou esses números!

Lamentável que um homem que se diz torcedor do Furacão, com 61 anos, tendo treinado grandes clubes não tenha o controle suficiente para esfriar a cabeça e não ter o “piti” como se comportou ontem!

Que siga seu caminho, que encontre outro clube que tenha a boa vontade que o Furacão teve e que a torcida o acolha como a nossa mesmo contrariada o fez!”.

O discurso de Cuca ao sair do Athletico

Cuca, ao conversar com os jornalistas, explicou que o pedido de demissão ocorreu por “derrotas difíceis de administrar”. Também citou que deu oportunidade para a diretoria athleticana buscar “sangue novo” para estar á frente do time.

“Dia triste. Tiveram derrotas difíceis de administrar. Para o Danubio, Sportivo Ameliano… jogos impossíveis de se perder. O treinador tem de assumir a responsabilidade nesse momento e dar ao clube o direito de colocar um sangue novo, alguém que dê oportunidade a jogadores que não estão tendo oportunidade, que dê uma mexida no ambiente, jogue para cima o astral… E que eles possam neste segundo semestre recuperar. Estão jogando bem, mas terem uma sorte melhor quem sabe com outro profissional. Foi nesse intuito que conversei com a diretoria, e eles entenderam. Entramos num consenso de romper nosso vínculo que ia até o final do ano”, disse à RIC Esporte Clube.

O técnico rechaçou qualquer possibilidade de se transferir para o Cruzeiro e pediu respeito tanto a ele quanto ao atual comandante da Raposa, Fernando Seabra.

“Quanto ao Cruzeiro, as pessoas têm de tomar cuidado com o que falam, fazem. É uma matéria irresponsável como essa que foi posta, põe em xeque muita coisa. O Cruzeiro tem um treinador, pessoas trabalhando. Logo, é preciso respeito. E comigo também. Não estou saindo para ir a clube algum, e sim para dar oportunidade a outro profissional que dê uma alavancada no Athletico. Isso vocês vão ver daqui para frente. Não tem nada de outro clube”, encerrou.

