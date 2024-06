Neymar mostra surpresa com opção de Dorival em substituição

Uma cena viralizou nas redes sociais no jogo entre a Seleção Brasileira e a Costa Rica nesta segunda-feira (24). O atacante Neymar, que acompanhou a partida direto do SoFi Stadium, em Los Angeles, reagiu na escolha do técnico Dorival Júnior.

Já no segundo tempo, o comandante optou por tirar o atacante Vinícius Júnior e colocar menino Endrick. Logo na sequência, o camisa 10 do Al-Hilal abriu os braços sem entender da escolha do treinador brasileiro.

“O Vini?”, exclamou Neymar, no camarote, com os braços abertos.

Aliás, Neymar teve outra reação. Após um chute de Savinho que passou longe do gol, a câmera flagrou a reação do jogador, que passou a mão no rosto em lamento. A atitude do jogador repercutiu na internet.

O atleta viu o Brasil só empatar com a Costa Rica na estreia pela Copa América, nesta segunda-feira. Agora, Seleção Brasileira encara o Paraguai, na sexta-feira, às 22h, em Las Vegas.

