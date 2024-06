Athletico cobra o Vasco na Justiça por empréstimo de Hugo Moura

Em meio à mudança de comando no futebol, o Vasco teve uma notícia ruim nos últimos dias. Afinal, o Athletico acionou o clube carioca na Justiça cobrando R$ 1,6 milhão pelo empréstimo de Hugo Moura, que tem contrato até o fim da temporada, com obrigação de compra. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, segundo o processo, o Cruz-Maltino deveria ter pago R$ 1,5 milhão ao Furacão até o dia 18 de abril, algo que não aconteceu. Com isso, o clube paranaense encaminhou uma notificação extrajudicial, ainda sem qualquer resposta.

O Athletico ingressou com a ação na Vara Cível de Curitiba no dia 13 de junho. Ela já está com o valor corrigido (R$ 1.606.278,96), além de juros de mora e multa contratual. Além disso, o clube solicita a penhora dos bens.

Na negociação, ficou definido que o Vasco é obrigado a comprar 100% dos direitos federativos de Hugo Moura por R$ 10 milhões caso o volante seja relacionado para cinco partidas. Até o momento, o volante já esteve em campo em seis oportunidades e foi titular na goleada sobre o São Paulo.

