Neymar causa alvoroço entre ambulantes, antes de jogo da Seleção nos EUA

O atacante Neymar aproveitou a estadia no Estados Unidos para acompanhar a estreia da Seleção Brasileira pela Copa América. Exatamente no empate em 0 a 0 com a Costa Rica, em Los Angeles, na última segunda (24). Antes do confronto, ele protagonizou uma situação inusitada e viralizou na internet.

A caminho do Sofi Stadium, onde houve o primeiro compromisso do Brasil na Copa América, o jogador do Al-Hilal abordou alguns ambulantes. Na ocasião, o atleta buscava comprar blusas da Seleção Brasileira.

“Me dê uma camisa do Brasil, por favor”, solicitou Neymar em espanhol.

“Qual tamanho?”, questionou o vendedor antes de identificar que era o jogador.

“M. Mais uma, rápido por favor”, pediu o astro.

Em seguida, os ambulantes reconheceram Neymar, levaram as camisas e o tietaram.

“Neymar, uma foto. Uma foto”, solicitou um dos vendedores.

“Neymar, o melhor do mundo”, indicou outro.

O atacante atendeu rapidamente aos pedidos e tirou fotos com os ambulantes antes de retornar ao trajeto para o estádio. A aquisição das duas camisas custou cerca de 100 dólares (cerca de R$ 539 na cotação atual).

O jogador não está na lista de convocados da Seleção Brasileira, pois ainda se recupera de lesão grave no joelho esquerdo. Posteriormente, ele apareceu diversas vezes no telão do estádio torcendo de maneira aflita pelos seus companheiros.

Período de Neymar nos Estados Unidos

Neymar viajou aos Estados Unidos para diversos compromissos. Entre eles, um evento da Puma, marca que é sua patrocinadora de materiais esportivos. Além disso, ainda participou de uma competição de poker com alguns amigos e outras celebridades. Aliás, o atacante do Al-Hilal venceu o torneio e lucrou 306 mil dólares (aproximadamente R$ 1,6 milhão na cotação atual).

