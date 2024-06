Relembre o aproveitamento de Marcão como treinador do Fluminense

Depois da saída de Fernando Diniz, o Fluminense apostará em um velho conhecido para comandar o time diante do Vitória, na próxima quinta-feira (27), às 19h (de Brasília), no Maracanã. Assim, trata-se do auxiliar permanente Marcão, que já esteve à frente da equipe principal em outras oportunidades e conhece muito bem o clube carioca.

No momento, a diretoria tricolor pretende não tomar qualquer decisão de forma precipitada e bater o martelo sobre o possível substituto. Nesse sentido, o ex-jogador terá novamente a oportunidade de treinar a equipe, algo que já aconteceu em 2019, 2020, 2021 e nas primeiras rodadas do Carioca 2024.

Em 2019, o profissional assumiu justamente após a demissão de Fernando Diniz, que estava em sua primeira passagem pelo Fluminense e, também, com a queda de Oswaldo de Oliveira. Naquela ocasião, foram 17 jogos, com sete vitórias, seis empates e quatro derrotas.

No ano seguinte, assumiu o cargo logo após a saída de Odair Hellmann. Desta vez foram 14 partidas, com sete vitórias, quatro empates, três derrotas e a classificação para a fase de grupos da Libertadores. Em 2021, novamente ocupou o cargo depois da demissão de um treinador, na época, Roger Machado. Esteve em 25 jogos, com 11 vitórias, quatro empates e 10 derrotas, e novamente a vaga na Libertadores.

Novo desafio pela frente

Nesta temporada, o auxiliar permanente comandou o time no início do Carioca, com três vitórias em quatro partidas. Ao todo, são 56 jogos com 25 vitórias, 17 derrotas e 14 empates, com aproveitamento de 52,98%.

Por fim, o desafio agora será tirar o Fluminense da lanterna, que, no momento, soma apenas seis pontos e uma vitória no Brasileirão. O time precisa reagir para ainda sonhar com voos mais altos na competição, como uma vaga na próxima Libertadores.

