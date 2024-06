Bruno Henrique sofre lesão e não enfrenta o Juventude

O Flamengo informou, na tarde desta terça-feira (25), que Bruno Henrique sofreu um trauma no pé esquerdo. Dessa forma, o atacante, que já iniciou tratamento, não enfrenta o Juventude na quarta-feira, em Caxias do Sul.

Quem também passou por avaliação, recentemente, do departamento médico do clube carioca foi o zagueiro David Luiz, que deixou o clássico com o Fluminense com dores no joelho direito. Entretanto, ele viaja com a delegação para a partida fora de casa.

Flamengo tem oito desfalques

Bruno Henrique completa uma lista extensa de desfalques do Flamengo. Além do camisa 27, Varela, Viña, De La Cruz, Arrascaeta e Pulgar convocados, e Igor Jesus e Cebolinha, lesionados, não estão à disposição do técnico Tite.

Líder do Brasileirão

Com a vitória diante do Fluminense, o Flamengo chegou a 24 pontos. O Mais Querido é o líder do Brasileirão, com um ponto de vantagem para o Palmeiras, segundo colocado.

