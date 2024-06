Gerson faz discurso antes do Fla-Flu: ‘Jogo fala por si’

O Flamengo mostrou muita personalidade em campo e conquistou uma vitória importante diante do Fluminense por 1 a 0 no Maracanã. O gol foi marcado por Pedro de pênalti no fim do segundo tempo. No entanto, Gerson, meio-campista e capitão rubro-negro, teve participação decisiva fora de campo. O camisa 8 pediu pela palavra no vestiário e fez um discurso antes do clássico. O jogador é um dos líderes do elenco e vive um bom momento no clube.

Flamengo x Fluminense

“Antes dos jogos, eu penso em casa no que vou falar, mas para hoje (domingo), não pensei em nada. O jogo já fala por si. Afinal, é clássico. A gente já sabe o que tem que ser feito. O adversário está passando por um momento difícil? Não quero saber”, disse Gerson em vídeo divulgado pela Fla TV.

“Portanto, eu penso só em nós. Temos que aproveitar o nosso momento. Esquece o adversário. Vamos ganhar para seguir na liderança. Vamos fazer um jogo do c*r*lh*”, completou Gerson.

O Flamengo, dessa forma, se manteve na liderança do Brasileirão depois da vitória e agora se prepara para os próximos compromissos da temporada. Aliás, os comandados de Tite entram em campo nesta quarta-feira (26/06), diante do Juventude, às 20h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela 12ª rodada do campeonato.

