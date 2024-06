Coritiba firma acordo com empresa de tecnologia para aprimorar o atendimento aos sócios e torcedores

Visando atingir uma maior eficiência em um dos pilares de sua gestão, o Coritiba acaba de anunciar uma nova parceria com a Somos Young. A empresa brasileira, que possui expertise no atendimento a torcedores e presta serviços a outros grandes clubes do país.

“Esta parceria é mais uma ação voltada à digitalização do clube, que é um dos pilares do plano estratégico da gestão. Com o uso da tecnologia, teremos maior agilidade e eficácia em nossos canais de comunicação com os torcedores”, comenta Carlos Amodeo, CEO do Coritiba SAF.

“Estamos muito felizes por firmar mais uma parceria, agora com o Coritiba, para que o atendimento aos sócios seja potencializado ao máximo, com tecnologia, inovação, empatia e agilidade”, afirma Henrique Borges, CEO da Somos Young, que no Cruzeiro participou do crescimento de 28 mil para 70 mil torcedores no quadro de sócios.

Além do time mineiro, a empresa também já auxiliou outras duas SAFs: Vasco e Bahia.

