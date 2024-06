Euro: França sofre empate da Polônia no fim e termina como vice no Grupo D

A França decepcionou seus torcedores nesta terça-feira (25) e encerrou a primeira fase da Euro 2024 na segunda posição do Grupo D. Na partida que marcou o retorno de Mbappé após a fratura no nariz na estreia da competição, o camisa 10 abriu o placar para os franceses, mas Lewandowski buscou o empate na reta final da partida. Os dois gols foram marcados de pênalti, na segunda etapa.

Dessa maneira, a Polônia, que já entrou em campo eliminada, estragou a festa francesa. Agora, o time comandado pelo técnico Didier Deschamps vai enfrentar o segundo colocado do Grupo E, que no momento é a Bélgica.

Assim, a Áustria, que venceu a Holanda também nesta terça-feira, fez uma campanha histórica e encerrou a primeira fase na liderança do Grupo D. A Holanda, por sua vez, avança como uma das melhores terceiras colocadas, uma vez que somou quatro pontos em três jogos. Por fim, a Polônia se despede da competição na lanterna da chave, com o ponto conquistado diante da França.

Além disso, Griezmann se tornou o jogador francês com mais partidas disputadas em edições Euro e Copa do Mundo: 33. O camisa 7 tem 19 partidas de Mundiais (em 2014, 2018 e 2022) e agora 14 em Eurocopas (2016, 2021 e 2024).

Euro 2024: França 1×1 Polônia

3ª rodada do Grupo D da Eurocopa 2024

Data e horário: terça-feira, 25/06/2024, às 13h (de Brasília)

Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)

França: Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Saliba e Theo Hernández; Tchouaméni (Fofana, aos 16′ do 2t), N’Golo Kanté (Camavinga, aos 15′ do 2t) e Adrien Rabiot (Griezmann, aos 15′ do 2t); Barcola (Giroud, aos 16′ do 2t), Mbappé e Dembélé. Técnico: Didier Deschamps.

Polônia: Szczęsny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Sebastian Szymanski (Swiderski, aos 22′ do 2t), Romanczuk, Zielinski, Zalewski (Skóras, aos 22′ do 2t); Urbanski, Robert Lewandowski. Técnico: Michal Probierz.

Gols: Mbappé, aos 10′ do 2t (1-0); Lewandowski, aos 33′ do 2t (1-1)

Árbitro: Marco Guida (ITA)

VAR: Massimiliano Irrati (ITA)

Onde assistir: SporTV e Globoplay

Cartões amarelos: Rabiot, Theo Hernández (FRA); Dawidowicz, Swiderski, Zalewski (POL)

