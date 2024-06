Delegação da Suíça tem laptops roubados na Eurocopa 2024

A Federação de Futebol da Suíça informou, nesta terça-feira (25), que a delegação na Eurocopa 2024 teve três laptops roubados em Dusseldorf. No entanto, nenhum dado ou informação sensível sobre a próxima partida contra a Itália, marcada para o próximo sábado (29), pelas oitavas de final, acabou sendo comprometido.

Os analistas de vídeo, responsáveis pela preparação de dados e informações táticas, não foram afetados. Isto porque estavam no acampamento base da Suíça em Stuttgart, segundo um porta-voz da equipe.

Além disso, os laptops roubados pertenciam a uma delegação de treinadores das seleções de base que viajava pela Alemanha para observar e analisar jogos.

Por fim, a Suíça ficou em segundo lugar no Grupo A e está classificada para as oitavas de final da Euro, o sexto grande torneio consecutivo da seleção, incluindo três Copas do Mundo e três Eurocopas. A partida decisiva será contra a Itália, em Berlim, no próximo sábado (29).

