Aderlan, do Santos, entra na mira do Sport para substituir Pedro Lima

Após vender o jovem Pedro Lima ao Wolverhampton, o Sport tem um novo alvo para a lateral direita. Trata-se do experiente Aderlan, do Santos, de 35 anos. Apesar de ter perdido espaço com Fábio Carille após uma lesão, o Peixe não deve liberar o jogador, segundo o “ge”. Afinal, o Leão é um rival direto na Série B do Campeonato Brasileiro.

Na última semana, os Wolves anunciaram Pedro Lima, de apenas 17 anos, que custou R$ 43,82 milhões. Foi a maior venda da história do futebol nordestino, superando a ida de Jhoanner Chávez, do Bahia, para o Lens, da França, por R$ 25,7 milhões. O jovem estava com negociação avançada com o Chelsea, mas acabou indo para outro clube da Premier League.

Aderlan não entra em campo pelo Santos desde 20 de abril, na vitória por 2 a 0 sobre o Paysandu. O lateral-direito fraturou o quinto metacarpo (dedo mindinho) e viu JP Chermont assumir o seu lugar, tendo boas atuações. Além do jovem, Rodrigo Ferreira, reserva imediato, também passou a ser mais utilizado pelo técnico Carille.

Aderlan é liderança positivo no Santos

O Peixe entende que Aderlan é uma liderança positiva no vestiário, além de não querer reforçar um rival direto pelo acesso à elite do Brasileiro. O jogador tem contrato com o Santos somente até o fim da temporada.

O Santos tem 18 pontos, na sexta colocação da Série B. O Sport, por sua vez, soma 19, em quinto, também na luta pelo acesso. O Leão vem de derrota por 2 a 1, em casa, para o Novorizontino, na última segunda-feira (24). Já o Santos visita o Mirassol nesta terça (25).

