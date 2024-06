Na coletiva desta terça-feira (25), no CT Carlos Castilho, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, revelou que o Cruzeiro fez proposta pelo goleiro Fábio.

O mandatário também atualizou acerca das situações contratuais de Marlon e Marcelo. O zagueiro tem contrato de empréstimo junto ao Shakhtar Donetsk (UCR) encerrando na próxima semana (dia 30), enquanto o lateral possui vínculo até o fim da temporada.

LEIA MAIS: Presidente do Fluminense fala sobre possíveis saídas de André e Arias

“A gente tem até dia 30 para decidir (se renova com Marlon). A gente está avaliando e vamos conversar com o novo momento (do time). Com relação ao Marcelo, ele é um jogador especial. A gente tem uma cláusula de performance de renovação para que a gente possa avaliar. Ele pode não atingir a performance e a gente decidir que ele pode renovar. A tendência é que ele e o Thiago Silva encerrem a carreira aqui. O Marcelo diz que está melhor fisicamente hoje do que quando chegou. O campo está mostrando, como o Fábio também”, disse.

Mário também revelou proposta do Cruzeiro pelo veterano Fábio, de 43 anos, que rejeitou o retorno. O goleiro foi titular em 27 dos 34 jogos do Fluminense na temporada.

“Todos esses jogadores a gente não tem pressa de que saiam daqui. O Cruzeiro procurou o Fábio para ganhar mais, mas ele optou por ficar aqui. Tem uma história aqui”, revelou.

Presidente do Fluminense desde 2019, Mário falou sobre outros temas na entrevista, aliás. Leia: possíveis saídas de Arias e André; explicação sobre saída de Fernando Diniz.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Mário revela procura por titular e atualiza situação de dupla do Fluminense apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.