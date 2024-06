Dinamarca avança às oitavas da Euro ao empatar com a Sérvia

Dinamarca e Sérvia fizeram um jogo com poucas oportunidades e muito estudo, nesta quarta-feira (25/6), na Allianz Arena, em Munique. A partida foi pela última rodada do Grupo C da Eurocopa. Teve a Dinamarca um pouco melhor diante de uma medrosa Sérvia, que só avançaria de fase se vencesse, mas que pouco fez ofensivamente (duas finalizações em 90 minutos). Com este 0 a o, os dinamarqueses chegam aos três pontos, terminando em segundo lugar, empatados em quase tudo com a Eslovênia (desempate pelo menor número de cartões que levou). Mas com os eslovenos com vaga garantida para as oitavas como um dos quatro melhores terceiros colocados. Já a Sérvia, com dois pontos, fica em último. Dessa forma, está eliminada.

O Grupo D teve a Inglaterra em primeiro, com cinco pontos. Alías este foi o grupo dos empates. Em seis jogos, apenas um não terminou com igualdade no placar: o magérrimo Inglaterra 1×0 Sérvia.

Ataques ineficazes

No primeiro tempo, o jogo foi modorrento. A Sérvia falhava demais na defesa, mas a Dinamarca não aproveitou as duas oportunidades que teve, numa cabeçada de Bah e num chute de Eriksen que obrigou o goleiro Rajkovic a fazer grande defesa.

O segundo tempo foi melhor. Afinal, a Dinamarca seguiu buscando o ataque e a Sérvia, com as entradas de Tadic e Jovic, passou a ter imposição ofensiva. Alias, os sérvios chegaram a fazer um gol. Tadic achou Jovic na área. Ele cruzou e Andersen, tentando salvar, fez contra. Mas a arbitragem marcou impedimento, confirmado pelo VAR. Por milímetros. Nos dez minutos finais, tensão, bate-boca entre os jogadores e a Sérvia cheia de atacantes tentando um gol salvador. Mas que não saiu.

Dinamarca 0x0 Sérvia

3ª rodada do Grupo C da Eurocopa-2024

Data: 25/6/2024

Local: Allianz Arena, Munique (ALE)

Dinamarca: Schmeichel; Vestegaard, Christensen e Andersen; Bah (Kristiansen, 32’/2ºT), Hjulmand (Delaney, 32’/2ºT), Hojberg e Maehle; Hojlund (Dolberg, 14’/2ºT), Wind (Skov Olsen, Intervalo) e Eriksen (Poulsen, 43’/2ºT). Técnico: Kasper Hjulmand.

Sérvia: Rajkovic; Veljkovic, Milenkovic e Pavlovic; Zivkovic, Mjailovic (Mladenovic, 28’/2ºT), Ilic (Vlahovic, 22’/2ºT) Gudelj (Jovic, Intervalo) e Smardizic (Tadic, Intervalo); Lukic (Milinkovic-Savic, 42’/2ºT) e Mitrovic. Técnico: Dragan Stojkovic.

Gol: –

Árbitro: François Letexier (FRA)

Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)

VAR: Bastian Dankert (GER)

Cartõs amarelos: Wind, Hjulmand (DIN); Milenkovic, Mitrovic (SER)

