Santos empata com o Mirassol e segue fora do G4

Nesta terça-feira (25), o Santos ficou no empate sem gols com o Mirassol, no Municipal de Mirassol, pela 12ª rodada da Série B. Com a igualdade fora de casa, o Peixe segue fora do G-4 e preocupa o seu torcedor. O time aparece na quinta colocação, com 19 pontos. O Leão está na nona posição, com 18 pontos.

Calendário

Na próxima rodada, o Santos recebe a visita da Chapecoense. Enquanto isso, o Mirassol visita o Novorizontino.

Primeiro tempo e Brazão como destaque

O Mirassol tomou conta dos 45 minutos iniciais. Com uma postura agressiva, o time do interior empurrou o Santos para o campo de defesa e frequentou a grande área do Peixe. Diferente dos melhores momentos do ano, o sistema de marcação santista não funcionou e cedeu espaços adversário.

O placar só seguiu inalterado graças ao goleiro Gabriel Brazão. Em três oportunidades claras, ele fez ótimas defesas e salvou o Santos de levar o gol. Na melhor delas, Danielzinho cobrou falta no ângulo e o arqueiro espalmou.

Segundo tempo e leve melhora do Santos

Incomodado com a postura do time, Fabio Carille promoveu três mudanças no Santos. O time deu sinal de vida em campo e assustou em chutes de fora da área com Pituca e Otero. Pouco depois, Furch recebeu cruzamento da direita e cabeceou. A bola bateu no travessão e saiu pela linha de fundo.

Na parte final, o Mirassol voltou a frequentar o campo de ataque, mas faltou ritmo ao time da casa. O jeito foi apostar na bola levantada na grande área, mas desta vez, sem sucesso para os comandados de Mozart.

MIRASSOL 0 X 0 SANTOS

Série B – 12ª rodada

Data e horário: 25/6/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Municipal de Mirassol, Mirassol (SP)

MIRASSOL: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Vitor (Lucas Gazal, aos 27/2ºT), Luiz Otávio e Warley; Danielzinho, Gabriel e Isaque (Quirino, aos 27/2ºT); Negueba (Chico, aos 27/2ºT), Fernandinho (Alex Silva, aos 48/2ºT) e Dellatorre. Técnico: Mozart.

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont (Rodrigo Ferreira, ao 0/2ºT), Gil, Joaquim e Escobar (Hayner, aos 36/2ºT); João Schimidt, Diego Pituca e Guiliano; Pedrinho (Patrick, ao 0/2ºT), Julio Furch (Willian do Bigode, aos 27/2ºT) Guilherme (Otero, ao 0/2ºT). Técnico: Fabio Carille.

Árbitro: Paulo César Zanovelli (MG)

Assistentes: Leonardo Henrique Pereira (MG) e Ricardo Junior de Souza (MG)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (RJ)

Cartão Amarelo: Alex Silva (MIR); Escobar, Willian do Bigode, Giuliano (SAN)

Cartão Vermelho: –

