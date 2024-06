Bruno Henrique é desfalque do Flamengo no jogo de ida contra o Bolíviar, pelas oitavas de final da Libertadores, marcado para 15 de agosto, no Maracanã. Em julgamento, o atacante foi suspenso por uma partida pela entrada dura que lhe rendeu um cartão vermelho nos acréscimos da vitória por 3 a 0 sobre o Millonarios.

Leia mais: Juventude x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem Além da suspensão, o atacante Bruno Henrique terá pagar uma multa de US$ 1.500 (R$ 8,1 mil). A decisão foi da Comissão Disciplinar da Conmebol. Dessa forma, o jogador tem condições de jogo para a partida de volta contra o Bolívar, dia 22 de agosto, no Estádio Hernando Siles, em La Paz. Na Libertadores de 2023, por exemplo, Marcelo, do Fluminense, cometeu falta parecida como a de Bruno Henrique diante do Argentinos Juniors (ARG). O lateral, entretanto, pegou três partidas de gancho, na ocasião.

Bruno Henrique desfalca no Brasileirão

Para o duelo desta quarta-feira, contra o Juventude, pela 12ª rodada do Brasileiro, Bruno Henrique está indisponível devido a um trauma no pé esquerdo. Ele completa uma lista extensa de desfalques do Flamengo. Além dele, Varela, Viña, De La Cruz, Arrascaeta e Pulgar convocados, e Igor Jesus e Cebolinha, lesionados, não estão à disposição do técnico Tite. Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Bruno Henrique, do Flamengo, é suspenso por um jogo na Libertadores apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.