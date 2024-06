Carille reconhece má atuação do Santos: ‘Precisamos melhorar’

“Uma atuação abaixo do que a gente imaginava, os primeiros minutos já trouxeram preocupação com erros de passes simples. Passe para fazer no pé, girar e sair no outro lado. Erramos bastante, depois demoramos para melhorar. Não melhoramos tecnicamente, mas brigamos mais, paramos a bola, não deixamos o rival ficar circulando a bola na área. Nosso desempenho não foi legal. Levar um ponto acaba sendo bom. Jogamos melhor contra o Botafogo e não levamos ponto nenhum. Precisamos melhorar bastante se quisermos algo na competição”, destacou o treinador.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano, aliás, desperdiçou a chance de entrar no G4 do torneio. O clube, inclusive, aparece em quinto lugar, com 19 pontos, um a menos que o Vila Nova, que abre a zona de classificação à Série A.

“Uma coisa é ver resultado e outra desempenho. Empatei com o rival sendo melhor, já perdi sendo melhor. A sequência não é boa. Jogo contra o Botafogo, criamos e rendemos, mas o goleiro pegou bastante. Precisamos ter humildade, não podemos ter volume só dentro da Vila. Os campos estão dando condição”, disse o técnico. Formação tática Carille, inclusive, também foi questionado sobre a formação tática do time contra o Mirassol. De acordo com ele, o problema não está na formação, e sim na questão técnica. “O que é forma tática? Ter três zagueiros e baixar volante? Não vejo o problema sendo isso, já fizemos ótimos jogos com essa formação. Resposta precisa estar melhor. Precisamos melhorar tecnicamente. Não consigo ter essa análise hoje. Para mim, é uma linha de quatro na zaga”, pontuou.